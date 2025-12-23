Любопитно

Най-скъпите коледни елхи в света: Дръвчетата, които шокират дори милиардери

Има не просто коледни елхи, а истински произведения на изкуството, които струват милиони долари

23 декември 2025
Най-скъпите коледни елхи в света: Дръвчетата, които шокират дори милиардери
Източник: iStock

К оледните елхи могат да бъдат обикновени - живи или изкуствени, като цената на такава елха не е висока. И има не просто коледни елхи, а истински произведения на изкуството, които струват милиони долари.

Най-скъпата коледна елха в света: Златната пирамида на Мюнхен

Германия реши да изведе концепцията за „празничен разкош“ на съвсем ново ниво. В Мюнхен създадоха коледна елха, която е трудно да се нарече просто елха - тя представлява триметрова инсталация, изработена от чисто злато на стойност над 4 милиона британски лири (почти 5,5 милиона долара).

Това творение няма игли, нито мирис на игли, но е буквално ослепително. Идеята е създадена от мюнхенските търговци на благородни метали Pro Aurum.

Технически характеристики на "златното чудовище":

  • Коледната елха е изработена от 2024 златни монети на Виенската филхармония. Броят на монетите символизира годината на пускане на инсталацията.
  • Конструкцията тежи над 60 килограма.
  • Вместо традиционна звезда или ангел, дървото е украсено с огромна 24-каратова златна монета.
  • Говорителят на компанията Бенджамин Сума заяви, че това не е продукт за продажба, а начин да се напомни на хората за „вечната стойност на златото“.

Не всички обаче са във възторг. В социалните мрежи елхата вече е наречена „глуха за проблемите на хората“, намеквайки, че в ерата на нарастващите разходи за живот подобен декор изглежда твърде смел.

Най-скъпите коледни елхи в света
В допълнение към немския златен гигант, последните три години бяха белязани от няколко други невероятно скъпи празнични инсталации.

Диамантено дърво в Марбея

Хотел Кемпински Баия продължава да поддържа коледната си елха на стойност 15 милиона долара, украсена с истински диаманти (червени, бели и розови), сапфири и бижута от Cartier, Chanel и Louis Vuitton.

Бижутерско дърво Garrard в Дубай

Хотел Mandarin Oriental Jumeira инсталира дърво, създадено в сътрудничество с най-старата бижутерска къща в света Garrard. То светеше не със светлини, а с истински камъни, превръщайки фоайето на хотела в сейф.

Дизайнерската коледна елха на Claridge в Лондон

Тази година елхата на Burberry (дизайн на Даниел Лий) впечатлява не само с цената на материалите, но и с културната си стойност. Използването на архивни тъкани и ексклузивен декор я прави един от най-скъпите арт обекти на сезона.

От лукс до абсурд: най-странните коледни елхи в историята

Не всички скъпи коледни елхи са били хит. Някои от тях са останали в историята заради съмнителната си естетика.

Парижко „дърво за играчки“

24-метрова надуваема коледна елха на площад Вандом от художника Пол Маккарти. Поради специфичната си форма, тя моментално е наречена „анална тапа“. След вълна от вандализъм, инсталацията трябваше да бъде премахната.

Брюкселска „Аптека“

Вместо жива коледна елха, на Гран Плас беше инсталирана кубична светлинна инсталация. Жителите бяха толкова възмутени от „дигиталното чудовище“, че го нарекоха табела на аптека и поискаха връщането на истински бор.

Метална рамка в Уелс

Град Кардиган похарчи 4000 паунда за модерна метална коледна елха. Жителите казаха, че през деня е изглеждала като „скеле, увито в торби за боклук“ и поискаха истинска елха.

Източник: rbc.ua    
