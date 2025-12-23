Жена твърди, че е майка на Майли Сайръс, заченала на 12 г.

Ж ена, която твърди, че е биологичната майка на Майли Сайръс, заяви, че е забременяла с певицата, след като е била жертва на трафик на деца и е заченала на 12-годишна възраст, предаде Page Six.

В отхвърлен междувременно съдебен иск, Джейми Лий преди това е съдила родителите на певицата, Били Рей и Тиш Сайръс, за „нарушение на договор, измама и невярно представяне, умишлено причиняване на емоционален стрес и незаконна намеса в родителските права“, твърдейки, че е истинската майка на Майли. Били Рей отрече нейните „абсурдни“ твърдения.

Разговаряйки с Daily Mail в неделя, 21 декември, относно своите пресилени твърдения, Лий заяви, че е израснала в Руидосо, Ню Мексико, където е била трафикирана в ранна възраст от местна банда, свързана с картел.

По време на бременността си Лий – която преди е използвала фамилията си Пакстън – твърди, че многократно е правила опити да избяга, включително до къщата на баба и дядо си в Джамул, Калифорния.

Woman claiming to be Miley Cyrus’ biological mom breaks silence with bizarre claims as lawsuit drama rages on https://t.co/cWlALrSuaE pic.twitter.com/JPYo4hAfu2 — Page Six (@PageSix) December 22, 2025

„Знаех, че искам да защитя това бебе на всяка цена“, каза тя пред изданието.

„Специално избрах името Майли веднага щом разбрах, че съм бременна, заради всичките мили (miles), които бях изминала докато ме трафикираха. Исках име, което да е уникално и да може да бъде свързано конкретно с мен“, добави тя, без да спомене истинското име на Сайръс, Дестини Хоуп.

Певицата на „Flowers“ преди това е обяснявала, че нейното сценично име е вдъхновено от детския ѝ прякор „Smiley“ (Усмихната), който след това е съкратен до Майли.

45-годишната Лий твърди пред изданието, че е потърсила няколко знаменитости с надеждата те да осиновят нероденото ѝ бебе по онова време, включително Джулия Робъртс, която имала ранчо в Ню Мексико, Шарън и Ози Озбърн, които имали връзки с щата, и Хилари Клинтън, която провеждала кампания там по това време.

Въпреки че твърди, че известните личности са били много любезни към нея, те не са приели предложението ѝ.

Лий продължава да твърди в историята си, че се е обърнала към сегашната кръстница на Сайръс, Доли Партън, която след това уж я е свързала с Били Рей Сайръс.

В отхвърления си съдебен иск Лий твърди, че тя и Били Рей са се споразумели за отворено осиновяване, при което тя е можела да бъде бавачка и учителка по пиано на детето. Въпреки това, певецът на „Achy Breaky Heart“ уж е пренебрегнал сделката им, предотвратявайки срещите на Лий с Майли.

Лий освен това твърди, че се е обърнала към семейство Кардашиян, за да ѝ помогнат да намери добър адвокат, който да се бори с Били Рей.

Тя уж се е срещнала с известното семейство, защото те притежавали имот до нейните баба и дядо в Джамул. Въпреки това, няма данни риалити звездите някога да са притежавали такъв имот.

A woman (Jamie Lee) filed a lawsuit alleging she had recovered a memory of giving birth to Miley Cyrus at age 12, claiming she made a private adoption agreement with Billy Ray and Tish that was not honored (like being able to be around Miley)



The court dismissed her crazy case. pic.twitter.com/ECw4J7Oiu1 — Miley Official (@MileyCyrusBz) December 10, 2025

Page Six се е свързал с Робъртс, Клинтън, Кардашиян и Шарън за коментар, но не е получил такъв към момента на публикуване.

Относно това защо говори сега, Лий заяви, че е забравила за травмата си, но преместване обратно в Руидосо е предизвикало спомени от предполагаемото ѝ малтретиране.

В резултат на това тя се е настанила в психиатрична клиника, свързана с Щатския университет на Аризона, през 2016 г. в Тъксън, където е била диагностицирана с посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Лий твърди, че се е свързала с Майли чрез нейните адвокати, но не е получила отговор. Тя също така е съобщила за трафика си на полицията, но „никога не е успяла да накара никого да го приеме сериозно“.

„И ако изобщо нещо, в крайна сметка претърпях наистина ужасни последици от опитите да ги накарам да го разследват“, каза тя пред изданието.

Относно това какво ще прави сега, Лий заяви, че планира да заведе ново дело в Малибу, Калифорния, където живее Майли, за да поиска ДНК тест, който би сложил край на случая – въпреки че молбата ѝ за ДНК тест вече е била отхвърлена от съд.

Тя също така се надява да могат да изградят връзка, ако тестът докаже, че са биологично свързани.

„Бих помолила Майли да направи ДНК тест, за да се разбере истината, че аз съм нейната биологична майка. Разбирам, че биологично съм нейна майка. Означава ли това, че сега съм нейна майка? Не съм“, настоя Лий.

„Не претендирам за нито един от тези моменти и не се опитвам да отнема нищо от това, което тя и Тиш [Сайръс] имат, защото бих искала за нея само нещо красиво, добро и чисто.“

Тя също така отбеляза: „Никога не съм искала да замесвам Майли. Но тя е доказателство – доказателството, което трябва да покажа, че съм била жертва на трафик на хора и съм имала бебе в резултат на това.“

Въпреки това, Лий признава, че историята ѝ „наистина изглежда странна“.

„Знам, че много хора там ще кажат, че това е луда история – и тя наистина е луда история“, каза тя. „Истината понякога е луда. Аз не я избрах.“

64-годишният Били Рей и 58-годишната Тиш имат три общи деца: Майли (33 г.), Брейсън (31 г.) и Ноа (25 г.). Той също така осинови нейните деца – Бранди (38 г.) и Трейс (36 г.) – от предишния ѝ брак с Бакстър Нийл Хелсън.

Двойката се раздели през 2022 г. след почти 28 години брак.