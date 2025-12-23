Учени установиха: Смехът предпазва от болести и удължава живота

В сички са чували, че смехът удължава живота, но доколко е вярно това? Какви са ползите от добрата шега и защо лекарите обичат черния хумор?

Научно, смехът започна да се изучава едва наскоро. Ето какво са открили учените.

Намалява стреса и тревожността

Смехът увеличава производството на ендорфини , които предизвикват чувство на еуфория, и намалява производството на хормона на стреса кортизол . Освен това, след добра шега, кръвното налягане и сърдечната честота първоначално се повишават, а след това спадат, реакция, която насърчава релаксацията.

Укрепва сърцето и белите дробове

Когато се смеете, вдишвате повече въздух, което увеличава сърдечната честота, дишането и консумацията на кислород, което е полезно за сърцето, белите дробове и мускулите. Смехът понякога се сравнява с леки упражнения: 10–15 минути смях на ден могат да изгорят 10–40 калории. Това е приблизително същото количество, което изгаряте за минута каране на колело.

Укрепва имунната система

Смехът увеличава производството на имунни клетки и антитела. Това повишава устойчивостта на организма към инфекции. Смехът също така освобождава невропептиди, които влияят на имунната функция чрез стрес.

Облекчава болката

Вече споменахме, че смехът освобождава ендорфини. Освен че осигурява чувство на удовлетворение, те могат и временно да потиснат болката. Ето защо се наричат ​​естествени болкоуспокояващи или ендогенни (вътрешно срещащи се) опиоиди.

Понижава нивата на захарта

Това беше демонстрирано от експеримент, проведен от Японската фондация за развитие на международната наука. Пациенти с диабет тип 2, които са гледали комедийно предаване, са имали по-ниски нива на кръвна захар след хранене, отколкото тези, които са гледали скучна лекция.

Тренира мозъка

Да се ​​смееш на шега или да измислиш такава изисква много мозъчна работа. Изисква внимание, анализ и умствена гъвкавост. Следователно, хуморът е не само забавление, но и интелектуално упражнение. Това важи както за човека, който създава шегата, така и за човека, който я слуша.

Смехът удължава ли живота?

Учени от Норвежкия университет за наука и технологии са проследили 53 000 доброволци в продължение на 15 години и са установили, че хората с добро чувство за хумор са имали по-нисък риск от смърт от всички причини, отколкото тези с лошо чувство за хумор. По-конкретно, смехът се оказва особено предпазващ срещу сърдечни заболявания при жените и срещу инфекции при мъжете .