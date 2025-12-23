Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

П оне един човек е загинал в Рединг, Калифорния, поради проливните дъждове и значителните наводнения, докато щатът се подготвя за влошаване на условията тази седмица, предаде NBC News.

Кметът на Рединг Майк Литау потвърди смъртта в актуализация във Facebook в неделя вечерта, 21 декември. Литау предостави повече подробности за смъртта във Facebook на 22 декември, като заяви, че причината за нея все още се разследва.

„Сигналът на 911 дойде от човек, заседнал, докато водата нахлуваше в превозното средство“, написа Литау, добавяйки, че телефонът на обаждащия се след това се е изключил. „Полицай от Рединг е плувал във водата, разбил е прозорците и е извлякъл жертвата на брега“, каза той. „Извършено е кардиопулмонална реанимация, но човекът не е оживял.“

Евакуационен център е отворен в Рединг, според страницата на града във Facebook. Разселени членове на общността могат да отидат в Пилигримската конгрегационна църква, за да „се стоплят, да останат сухи и да получат закуски и топли напитки“.

Видео, записано в неделя в Рединг, показва пътища, потопени от внезапни наводнения, и това, което изглежда е спукване на водопровод, причинявайки масивна струя вода да изригне от земята.

Предупрежденията за наводнения останаха в сила в понеделник за 41 милиона души, обхващайки почти цяла Калифорния и части от южна Невада и северозападна Аризона. Застрашени градове включват Сан Франциско, Лос Анджелис и Сан Диего.

Мощна атмосферна река подхранва наводненията и ще продължи през цялата седмица, като влажната маса започва да се придвижва към Южна Калифорния. Очакваният период на предупреждение за Сан Франциско е от понеделник сутрин до късно четвъртък, за Лос Анджелис – от вторник следобед до късно сряда, а за Сан Диего – от рано сряда до четвъртък.

Повече дъжд, вятър и сняг ще връхлетят Запада от вторник до петък, 22 декември до 25 декември, най-вероятно увеличавайки заплахата от наводнения. Рединг „е много притеснен“, че дъждът може да има по-голямо въздействие от това, което градът вече преживя в неделя, каза Литау.

„Отделите работят за отстраняване на щетите от неделя вечерта и за подготовка на ресурси за следващата буреносна система, която се очаква да пристигне във вторник“, според страницата на Рединг във Facebook. Литау посъветва жителите „да стоят далеч от пътищата“ и „да внимават за заобикалящата ги среда“.

До Бъдни вечер се прогнозират опасни условия за пътуване в цяла Калифорния, като най-обилните дъждове се очакват в южната част на щата от Санта Барбара до Оушънсайд.