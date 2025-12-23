Свят

Мицотакис за протеста на фермерите: Няма да се поддадем на изнудване

Те продължават да блокират основни магистрали в цяла Гърция преди предстоящите празници

23 декември 2025, 13:48
Мицотакис за протеста на фермерите: Няма да се поддадем на изнудване
Източник: БГНЕС/Архив

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството „няма да се поддаде на изнудване“ от страна на фермерите, които протестират заради забавени плащания на европейски субсидии и нарастващи разходи за производство, и отново ги призова към разговори, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Гръцките фермери продължават с блокадите

Гръцките фермери продължават да блокират основни магистрали в цяла Гърция преди предстоящите празници, а властите въвеждат отклонения на движението. Някои групи фермери обявиха, че ще отворят магистралите от вторник до петък, за да улеснят пътуванията по Коледа, след което ще преценят как да продължат действията си преди Нова година.

Земеделските производители от южната ни съседка продължават с протестите

„Време е да поемем обща отговорност към обществото“, каза Мицотакис на заседание на правителството, обръщайки се към фермерите. „Нашите съграждани не трябва да страдат, нито да бъдат изложени на риск от пътни инциденти. Пътната полиция ще има водеща роля.“

Мицотакис е поканил фермерите на среща, за да обсъдят исканията им, но без успех.

„На тези, които предпочитат парадокса да имат искания, но да не идват на диалог, отговаряме, че правителството няма да се поддаде на изнудване. Няма да има дискриминация в полза на една социална група за сметка на други“, добави той, като призна, че много от исканията на фермерите са справедливи.

Гърция: Не се вижда краят на протестите

По-рано днес правителствен източник каза, че гръцкото правителство няма намерение да отстъпи пред това, което определя като „неразумни искания“ на фермерите, но разглежда допълнителни мерки за облекчение, насочени към намаляване на напрежението и показване на готовност за диалог.

Източник: Симона - Алекс Михалева, БТА    
Гърция фермери протести Мицотакис
Последвайте ни
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

България ще получи 1,465 млрд. евро от ЕК по ПВУ

България ще получи 1,465 млрд. евро от ЕК по ПВУ

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

Огромни наводнения в Калифорния, има поне една жертва

Свят Преди 38 минути

Предупрежденията за наводнения останаха в сила в понеделник, 22 декември, за 41 милиона души, обхващайки почти цяла Калифорния

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

Пари Преди 51 минути

Данните са валидни към края на ноември

Омбудсманът предлага теглене от банкомат на несеквестируеми средства

Омбудсманът предлага теглене от банкомат на несеквестируеми средства

България Преди 1 час

Подобна възможност би могла значително да улесни работещите, възрастните и трудноподвижните хора, каза Велислава Делчева

д

Велислава Панова е назначена за генерален консул в Торонто

България Преди 1 час

Стивън Спилбърг отказвал да работи с Бен Афлек заради инцидент край басейн

Стивън Спилбърг отказвал да работи с Бен Афлек заради инцидент край басейн

Любопитно Преди 1 час

Емблематичният режисьор е отказвал да работи с актьора, след диво парти в началото на 2000-те, докато Афлек излизал с кръщелницата му Гуинет Полтроу

5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

Любопитно Преди 1 час

Ето някои несправедливо пренебрегвани подробности за живота, музиката и наследството на маестрото от XVIII век

Снимката е илюстративна

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

България Преди 2 часа

То беше отделено от родителите си, за да му бъдат направени медицински преглед и ваксинация

ОИК - Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев от длъжност

ОИК - Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев от длъжност

България Преди 2 часа

В края на ноември Комисията отложи заседанието си, и изиска допълнителни документи по казуса с кмета

.

Този витамин може да помогне за защитата на белите дробове от замърсяване на въздуха

Любопитно Преди 2 часа

Витамин С е известен антиоксидант, поради което изследователите са искали да тестват защитните му ефекти срещу замърсителите на въздуха

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

България Преди 2 часа

226 общини предлагат тази услуга, заяви социалният министър в оставка

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

Любопитно Преди 2 часа

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Свят Преди 3 часа

Властите не разкриха конкретен мотив, но отбелязаха, че жената дължи над 4000 долара за издръжка на деца на първия си бивш съпруг

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Свят Преди 3 часа

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Свят Преди 3 часа

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 3 часа

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

България Преди 3 часа

При инцидента са пострадали още трима

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Най-секси жената според науката: Как изглежда идеалът през 2025 г.

Edna.bg

Как да празнуваме Коледа без излишен стрес

Edna.bg

Уникално: Ямал отвори вратите на своя дом (видео)

Gong.bg

Наско Сираков: Ще дадем най-доброто от себе си, за да затвърдим позициите си и да растем

Gong.bg

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Nova.bg

Подготовка за новата валута: Как да различим фалшивите евробанкноти

Nova.bg