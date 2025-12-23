България

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

23 декември 2025, 09:50
Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

До 220 лв. за Коледа: Семействата ще броят повече за празнична храна

Мъгла, сняг и студ: какво време ни очаква до Коледа

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

В ълна от реакции след разследване, представено в рубриката „Високо напрежение” на Татяна Йорданова. То показа как човек, който е не е завършил докрай медицинското си образование, оперира хора, 

Лекарят, който няма необходимата специализация, за да води операции, е представял фалшиво свидетелство, с което подвежда, че има правото да оперира. Това разказаха двама души разказват, легнали на операционната маса, за да бъдат оперирани от д-р Зекерия Батмаз. Интервенциите обаче се оказват неуспешни, а след тях - пациентите са с тежки последствия. Последваха още 12 сигнала, съобщава NOVA.

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години

Д-р Иван Маджаров от Българския лекарски съюз обясни в студиото на „Здравей, България”, че доверието към незнаен лечител е типично за миналите векове.

„В една цивилизована държава институциите гарантират, че професионалистите имат компетенции - затова служат дипломите. Медицината е сфера с регулирани професии. В България сме засипани с реклами на лекари и лечители, включително чужденци. Ако нарушиш закона, прокуратурата образува досъдебно производство, а след това се точи с години. Дипломата на лекаря трябва да бъде проверена от РЗИ, но у нас сме залети с реклами без контрол. Непрекъснато твърдим, че желанието за законодателни промени се тълкува като пазене от конкуренция, а всъщност искаме да гарантираме, че лекарите у нас имат необходимата компетенция. Чували сме за д-р Батмаз от запитвания дали е регистриран като лекар, което е факт. Единствено НЗОК се интересува дали някой специалист е член на БЛС. Има държавни лечебни заведения, в които има колеги, които не са наши членове и работят в нарушение на закона, който казва, че трябва да е част от съсловна организация, която е проверила наличието на легитимна диплома”, коментира д-р Маджаров.

По думите му БЛС единствено може да изключи специалист с установени нарушения, като в такъв случай по закон той няма право да практикува в България. „Ако работиш в частна практика, можеш да работиш въпреки това. Фалшивата диплома може да бъде обект на производство в прокуратурата, БЛС няма правомощия да направи друго освен да го изключи. Д-р Батмаз има право да оперира под надзора на ръководител, който има легитимна специалност, но не се разбира кой точно е този човек. Трябва да имаме право да реагираме след сигнал на граждани - да запечатваме лекарски практики без необходимите документи. Изключено е да се проявява такова лекомислие - някой колега да застане зад гърба на неквалифициран - това може да доведе до обезобразяване или смърт. Според мен д-р Батмаз е бил без ръководител. Става дума за застрашаване на човешки живот и причинена тежка телесна повреда - оставане без орган”, посочи още д-р Маджаров. 

Д-р Зекерия Батмаз поиска право на отговор след излъчения репортаж:

Aз, доктор Зекерия Батмаз, съм магистър-лекар от 2014 година. През 2015 бях зачислен като специализант по уши нос гърло, като в последствие прекъснах обучението си. От 2023 година отново съм зачислен като специализанти като такъв имам право да участвам и да асистирам в оперативни интервенции в рамките на своето обучение и под съответното рyководство и контрол,  както е регламентирано в действащата нормативна уредба. Изложените твърдения в репортажа касаят периода 2019-2020 година, което не беше ясно разграничено пред аудиторията. Първата операция на пациентка през 2019 година премина успешно и без медицински uсложнения.  През 2020 година пациентката доброволно се подложи на втора операция при мен, насочена към повдигане на върха на носа по нейно изрично желание. 

След втората операция пациентката не се яви нито веднъж на контролни прегледи при мен, нито предостави медицински документи за проследяване на състоянието си.  Двете операции бяха извършени по затворен метод, при който хирургичната намесa сe осъществява във вътрешната част на носа.  Показаните снимки в репортажа на външни изменения не съответстват на метода, използван при операциите и не са подкрепени с медицински доказателства относно причините за състоянието. 

През 2021 година пациентката е извършила трета операция в Турция. При наличие на тази последваща интервенция и липса на проследима медицинска документация, не може да се направи обективна връзка между състоянието, показвано публично и операциите, извършени от мен през 2019-2020 година. През 2022 година пациентката отправи официална нотариална покана за 300 000 лева,  която не удовлетворих, тъй като съм убеден, че не съм допуснал грешки в диагностично-лечебния алгоритъм. След отказа ми да платя мълчанието ѝ, бяха подадени множество сигнали от нея до всички компетентни институции, които извършиха проверки в рамките на своите правомощия, което не кореспондира с твърдението за бездействие на институциите.  Към настоящия момент се водят съдебни производства пред Гражданския съд.  Постановено е едно съдебно решение, което се обжалва пред въззивната инстанция, т.е. твърдението за спечелено дело също не отговаря на истината. Невярно е и внушението, че нямам право да бъда собственик на медицински център. Законът позволява това. Важно уточнение е, че аз съм едноличен собственик на капитала, а не управител на лечебното заведение.  Буди съмнени обстоятелството, че публичната кампания срещу мен се активира близо 5 години след събитията,  въпреки, че междувременно са били извършвани институционални проверки и има висящи съдебни производства.

Целия материал гледайте във видеото.

