Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация

Красота с висока цена: Какво има в хапчетата за отслабване, заради които десетки жени са в болница

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант

В законопроекта на Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев, за първи път държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие "Лукойл" от страна на държавата с назначаването на т.нар. особен управител. Това заяви пред журналисти лидерът на "Морал, единство и чест" (МЕЧ) Радостин Василев във връзка с внесения законопроект, предвиждащ въвеждане на фигурата на особен търговски управител в "Лукойл" - България.

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

"Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат "Лукойл", заяви депутатът.

Попитан кой ще бъде особения управител, Василев каза: "Който си избере Делян Пеевски".

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

Това не е германският модел, трябва да се противопоставим", каза още Василев.

По думите му МЕЧ и други формации в парламента не са били поканени навреме да присъстват на извънредната енергийна комисия.

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Депутатите обсъждат днес казуса с "Лукойл" – България, след като швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл". Решението на "Гънвор" дойде, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия.