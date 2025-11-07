България

Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация

„Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат „Лукойл“, заяви лидерът на МЕЧ

7 ноември 2025, 11:53
Радостин Василев: От днес обявявам край на партия

Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"
Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант

Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант
Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие
Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори
Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво
Борисов: Държавата поема ръководството над

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи
„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно
Красота с висока цена: Какво има в хапчетата за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Красота с висока цена: Какво има в хапчетата за отслабване, заради които десетки жени са в болница

В законопроекта на Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев, за първи път държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация - насилствено отнемане на собственост върху търговско предприятие "Лукойл" от страна на държавата с назначаването на т.нар. особен управител. Това заяви пред журналисти лидерът на "Морал, единство и чест" (МЕЧ) Радостин Василев във връзка с внесения законопроект, предвиждащ въвеждане на фигурата на особен търговски управител в "Лукойл" - България.

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

"Ние сега ще се възпротивим, но имайте предвид, че те са си взели решение да откраднат "Лукойл", заяви депутатът.

Попитан кой ще бъде особения управител, Василев каза: "Който си избере Делян Пеевски".

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

Това не е германският модел, трябва да се противопоставим", каза още Василев.

По думите му МЕЧ и други формации в парламента не са били поканени навреме да присъстват на извънредната енергийна комисия.

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Депутатите обсъждат днес казуса с "Лукойл" – България, след като швейцарският търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл". Решението на "Гънвор" дойде, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия.

Източник: Борислава Бибиновска/БТА    
Последвайте ни
Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

„Човешката кукла Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

„Човешката кукла Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Пробив: Учени откриха ранен знак за смъртоносен рак

Пробив: Учени откриха ранен знак за смъртоносен рак

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 6 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 6 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 6 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 6 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сергей Лавров и Владимир Путин през 2020 г.

Кремъл с първи думи за мистериозното отсъствие на Сергей Лавров

Свят Преди 11 минути

,

Експлозии разтърсиха джамия в училище в Джакарта – десетки ранени ученици

Свят Преди 13 минути

Очевидци казаха пред местни телевизионни канали, че са чули най-малко две силни експлозии около обяд

,

Вълчев: Учениците трябва да учат и чрез изкуствен интелект, а той да помага на учителите

България Преди 34 минути

"През годините направихме няколко неща за дигитализацията, имаме електронни устройства в училищата, имаме и електронни дневници"

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп с отличие за „Патриот на годината“

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп с отличие за „Патриот на годината“

Любопитно Преди 1 час

Тя благодари на „американските патриоти“ в залата и на зрителите у дома: „Без вас нямаше да стоя тук днес.“

Крис Райт и Жечо Станков

Станков и Райт: САЩ застава зад стратегически енергийни проекти в България

България Преди 1 час

Българският министър на енергетиката разговаря с американския си колега в Атина

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Съборени са няколко сергии със стока

,

Опашки за пенсии пред пощите

България Преди 1 час

Следващите два дни са почивни

АОБР: Бюджет 2026 е на статуквото, ощетява над 3/4 от всички работещи

АОБР: Бюджет 2026 е на статуквото, ощетява над 3/4 от всички работещи

България Преди 1 час

В отворено писмо от асоциацията настояват за пълноценно възстановяване на социалния диалог и уважение към труда на всички заети в реалния сектор

Ерика Кърк за Джей Ди Ванс: Той е благословия

Ерика Кърк за Джей Ди Ванс: Той е благословия

Свят Преди 1 час

След убийството на Чарли по време на събитие на TPUSA на 10 септември, съпругата му зае мястото му като главен изпълнителен директор на Turning Point

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

,

Вдигат двойно парите за безплатна храна на работниците

България Преди 2 часа

Вижте кои служители имат право на безплатна храна и напитки

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Свят Преди 2 часа

Актрисата е издъхнала на 85-годишна възраст

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Мария Желяскова внезапно падна на сцената по време на състезанието във Филипините на 5 ноември

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Свят Преди 2 часа

Това съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

България Преди 2 часа

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени

Брус Уилис

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Избраха най-сексапилният мъж на планетата

Edna.bg

Кадрите от „Българска волейболна гордост“ ще радват столичани

Gong.bg

От аутсайдер до европейски шампион: Гръцката приказка на Евро 2004

Gong.bg

Намушкаха жена в центъра на Благоевград

Nova.bg

Държавата поема ръководството над рафинерията в Бургас (ОБЗОР)

Nova.bg