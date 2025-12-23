Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Н ов протест на Асоциацията на европейските журналисти пред сградата на bTV. Той беше организиран след информацията, че медията прекратява отношенията си с Мария Цънцарова, предава NOVA.

От Асоциацията поканиха журналисти и граждани да изразят позиция с протестно пиене на кафе пред редакцията в защита на свободата на словото.

bTV и Мария Цънцарова се разделят

В официална позиция от bTV казват, че прекратяването на отношенията с досегашната водеща на сутрешния блок идва, след като имало диалог с нея за поемане на други проекти в медиата - в ефир и онлайн. Още преди тези разговори да бъдат финализирани обаче, тя публикувала статус, че е свалена от ефир. От медията виждат в това пълно нарушаване на доверието между двете страни.