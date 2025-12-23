България

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Журналисти и граждани изразяват недоволството си с протестно кафе пред сградата на медията

23 декември 2025, 09:24
Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ
БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт
Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София
Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ
Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът
До 220 лв. за Коледа: Семействата ще броят повече за празнична храна

До 220 лв. за Коледа: Семействата ще броят повече за празнична храна
Мъгла, сняг и студ: какво време ни очаква до Коледа

Мъгла, сняг и студ: какво време ни очаква до Коледа
Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Н ов протест на Асоциацията на европейските журналисти пред сградата на bTV. Той беше организиран след информацията, че медията прекратява отношенията си с Мария Цънцарова, предава NOVA.

От Асоциацията поканиха журналисти и граждани да изразят позиция с протестно пиене на кафе пред редакцията в защита на свободата на словото.

bTV и Мария Цънцарова се разделят

В официална позиция от bTV казват, че прекратяването на отношенията с досегашната водеща на сутрешния блок идва, след като имало диалог с нея за поемане на други проекти в медиата - в ефир и онлайн. Още преди тези разговори да бъдат финализирани обаче, тя публикувала статус, че е свалена от ефир. От медията виждат в това пълно нарушаване на доверието между двете страни.

