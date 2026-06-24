България

Пиян шофьор се вряза в коли и размаха пистолет пред сватбени гости във Варна

Очевидци описват хаос и паника, а полицията задържа мъжа след серия катастрофи и заплахи към хора и униформени

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 09:23
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Г ости на три различни сватбени тържества във Варна са станали свидетели на опасен инцидент, при който пиян шофьор се е врязал в няколко паркирани автомобила, размахвал е оръжие и е отправял заплахи към хората на място. Ситуацията ескалира и с агресия срещу пристигналите полицейски екипи, съобщават от NOVA.

По думите на очевидци всичко се е случило внезапно, докато хора са се придвижвали към празничните церемонии, а част от тях са били принудени да останат на място и да дават показания.

„Беше като сцена от филм на ужасите”, разказва Иво Иванов. Той обяснява, че в момента на удара е бил в автомобила заедно със семейството си.

„Паркирам, гася двигателя. В колата сме аз, жена ми, детето и майка ми. Единствено тя беше отворила вратата, за да слезе. В същото време се чу свистене на гуми и мръсна газ. Видях в огледалото как една кола лети неконтролируемо и ни удари с бясна сила от страната на детето ми. Майка ми изхвърча на тротоара. Помислих си най-лошото”, разказва той.

Друг свидетел – Денис Гаров, описва как след първия сблъсък автомобилът е продължил движението си и е причинил още един удар.

„Чух сблъсък и видях как паркирана кола се мести сама и се удря в друга. След това шофьорът продължи нагоре по улицата и се удари във втори автомобил. Колата му вече беше потрошена. Докато размахваше пистолет, отправяше заплахи като: ‘Ще ви застрелям!’, ‘Ще ви убия!’. Първо не искаше доброволно да излезе от автомобила. Полицията трябваше да го извади насила”, разказва той.

„Беше страшно. Имаше много хора, имаше деца”, казва и Дария Георгиева. По думите ѝ в момента на инцидента е имало голямо струпване на хора заради сватбените събития.

„Показвах на братовчед ми къде да спре. След това чух трясък и видях прах. Ударени бяха две коли. Беше с 2,87 промила алкохол. Съпругата му беше с него”, допълва тя.

Свидетелите допълват, че първоначално са приели оръжието за истинско, което е допринесло за паниката.

„Никой не знаеше, че оръжието е бутафорно. Всички се изпокриха зад колите”, разказва още тя.

От МВР уточняват, че мъжът е използвал пневматично оръжие тип еърсофт.

Главен инспектор Иван Димитров обяснява, че сигналът първоначално е бил за катастрофа с вероятно употребил алкохол шофьор, а впоследствие е постъпила информация, че той е въоръжен.

„Около 14:30 часа получихме сигнал за ПТП с евентуално употребил алкохол шофьор. Докато екипите пътуваха, получихме втори сигнал, че шофьорът е въоръжен. Насочихме допълнителни екипи и колегите задържаха лицето”, посочва той.

По думите му мъжът е неосъждан, но е бил проверяван в миналото за хулиганска проява.

След задържането са образувани две досъдебни производства – за хулиганство и за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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