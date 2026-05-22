България

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

Прокуратурата ще протестира присъдата му

22 май 2026, 12:52
Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело
Източник: Булфото

С офийската градска прокуратура ще състави и внесе в съда протест срещу осъдителната присъда на Петьо Петров, по прякор Еврото, като ще поиска той да бъде признат за виновен по всички обвинения, съобщиха от прокуратурата.

Съдът отмени ареста на Петьо Еврото, глоби го с 2556 евро

Вчера Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание – глоба в размер на 2556 евро. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската заповед за арест срещу него.

Прокуратурата счита, че постановената присъда е необоснована и издадена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. Конкретните доводи ще бъдат допълнени, след като съдът изготви мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях.

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура, с постановление на наблюдаващ прокурор Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Досъдебното производство е спряно поради отсъствието му.

С оглед на постановената вчера присъда, с която съдът снема Петьо Петров от издирване, незабавно с постановление от същия ден на наблюдаващия прокурор по делото за изнудване бе възложено на органите на СДВР обвиняемият Петьо Петров да бъде обявен за общодържавно издирване.

Източник: БТА/Константин Костов    
Петьо Петров Еврото Софийска градска прокуратура Протест срещу присъда Изнудване Фалшиви документи Глоба Отменен арест Обвиняем Издирване Съдебен процес
Последвайте ни

По темата

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
10 породи кучета, склонни към тревожност

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

България Преди 21 минути

Той си е отишъл от този свят след кратко боледуване

<p>Русия&nbsp;обвини Украйна в &bdquo;чудовищно престъпление&ldquo;</p>

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 26 минути

<p>Първата мощна лятна жега връхлита Европа в следващите дни</p>

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Свят Преди 1 час

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

България Преди 1 час

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

<p>Разследване разкри&nbsp;как Русия крие ракети на морското дъно</p>

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 1 час

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Свят Преди 2 часа

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

<p>Правосъдният министър призова за отстраняване на Сарафов и от Следствието</p>

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

България Преди 2 часа

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Доналд Тръмп

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 2 часа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Любопитно Преди 2 часа

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Свят Преди 2 часа

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 3 часа

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 3 часа

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 3 часа

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 3 часа

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

MMA

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Любопитно Преди 3 часа

Най-добрият български ММА боец в средна категория получава златен шанс да се изстреля към титлата на организацията

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Свят Преди 3 часа

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Снимките започнаха: „Цар на Капана“ събира Башар Рахал, Нети и Латинка Петрова

Edna.bg

Последната вечеря на „Приятели“: Непоказвани снимки на Матю Пери и звездите от сериала излизат на търг

Edna.bg

Краят на една ера? Григор може да стане втора ракета на България след Уимбълдън

Gong.bg

Никола Цолов: Днес е много важен ден, нямам търпение да започнем

Gong.bg

Мощна експлозия в нефтохимически завод в Унгария, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото” и „Нотариуса”

Nova.bg