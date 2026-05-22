Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

С офийската градска прокуратура ще състави и внесе в съда протест срещу осъдителната присъда на Петьо Петров, по прякор Еврото, като ще поиска той да бъде признат за виновен по всички обвинения, съобщиха от прокуратурата.

Вчера Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание – глоба в размер на 2556 евро. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската заповед за арест срещу него.

Прокуратурата счита, че постановената присъда е необоснована и издадена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. Конкретните доводи ще бъдат допълнени, след като съдът изготви мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях.

Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура, с постановление на наблюдаващ прокурор Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Досъдебното производство е спряно поради отсъствието му.

С оглед на постановената вчера присъда, с която съдът снема Петьо Петров от издирване, незабавно с постановление от същия ден на наблюдаващия прокурор по делото за изнудване бе възложено на органите на СДВР обвиняемият Петьо Петров да бъде обявен за общодържавно издирване.