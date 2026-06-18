България

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

На среща с местната власт премиерът очерта приоритетите за инфраструктурата и регионалното развитие.

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 12:00
Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия
Източник: БТА

О бщините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони. Няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби региони. Това каза министър-председателят Румен Радев, който участва в Национална среща на местната и централната изпълнителна власт в Националния дворец на културата (НДК).

"Това, което планираме в правителството, и ще прерастне в национална стратегия, е да работим усилено за подобряване на свързаността", посочи премиерът.

"Ние трябва да завършим възможно най-бързо и магистралите "Хемус", "Струма", и пътят Видин - Ботевград, както и Русе - Велико Търново, но трябва да мислим много сериозно за свързаността по направление север-юг - от Видин до Кулата, от Русе до "Маказа", включително и магистрала "Черно море". Ние наистина ще трябва заедно с вас да решим в каква степен ще разчитаме на концесия, защото държавата няма ресурс сама с публичните финанси да изгради тези магистрали в следващите доста десетилетия, просто нямаме този ресурс. Ако искаме да имаме много по-бързо магистрали, ние трябва да минем на този принцип", заяви Радев.

По думите му трябва да имаме тези жизненоважни връзки.

"Не ви обещавам, че тези магистрали могат да се случат в рамките на един или два мандата, но е изключително важно в следващите години да извършим планирането и отчуждаването, ако това успеем да направим, може да привлечем сериозни инвеститори, които да изградят тези така важни за България артерии", заяви Радев.

По отношение устойчивостта на общинските финанси и Приложение 3. В момента се правят задълбочени анализи във финансовото министерство, посочи той.

"Хубаво е някой отгоре да ви казва: давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте, но следващия път, когато някой щедро започне да ви дава, особено преди избори, питайте има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулираха да работите по Приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение", изтъкна той, цитиран от DarikNews.bg

"Трябва да има много по-голяма прозрачност от централната към местната власт по отношение на публичните финанси. Сега вие сте в неудобното положение да сте започнали проекти, да сте стигнали донякъде, фирмите стоят и чакат разплащане, за да продължат нататък, гражданите ви питат защо е разкопано. Ще имаме много по-сериозна координация, която неизбежно се налага", заяви Радев.

Източник: БТА

Събитието е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), които съпътстват цялата 2026 година. Националната среща е първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини - разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната, за устойчивостта на публичните системи и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
общини инфраструктура магистрали Румен Радев местна власт публични финанси свързаност регионално развитие НСОРБ правителство
Последвайте ни
Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джей Ди Ванс

Ванс: Тръмп често остава неразбран, а извънземните може би съществуват

Свят Преди 29 минути

Ванс също така каза на водещ на подкаст, че вярва, че извънземните могат да съществуват, като част от по-широка дискусия за живота и пътя му в политиката

Ниамей, Нигер

Хаос и стрелба на летището в Нигер: Силите за сигурност отблъскват атака

Свят Преди 39 минути

Към момента нигерското правителство не е предоставило официален коментар по случая, въпреки запитванията на медиите

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

България Преди 52 минути

Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че трупът е на жена, родом от столицата. При първоначалния оглед не са открити видими следи от насилие по тялото

<p>Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и &bdquo;Български пощи&ldquo;</p>

Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“

България Преди 56 минути

Георги Пеев представя ръководния екип на ведомството и предприетите действия през първите тридесет дни от управлението

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

България Преди 1 час

Решението беше подкрепено от 184 народни представители

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Свят Преди 1 час

Мианмар активно развива своя военноморски капацитет, като строи нова подводница, базирана на севернокорейския дизайн клас Sang O. Тази стъпка подчертава дългогодишните връзки между двете държави в областта на въоръжението

Склеродермия

Разкриха четири често пренебрегвани симптома на автоимунно заболяване

Свят Преди 1 час

Ревматологът д-р Елизабет Фолкман, специалист по автоимунни заболявания, подчертава четири ранни симптома на склеродермия, които често остават незабелязани, но могат да ускорят поставянето на диагноза

Споразумението за Иран на Доналд Тръмп предизвика гняв, облекчение и недоумение

Споразумението за Иран на Доналд Тръмп предизвика гняв, облекчение и недоумение

Свят Преди 1 час

Лидерите на Г-7 и посредникът Пакистан приветстваха публикуването на меморандума за разбирателство, гледни точки, които не бяха широко споделяни в Израел и сред републиканците в САЩ

Семейство Макрон и Доналд Тръмп във Версай

От „Аз съм шефът“ до кралския блясък на Версай: Как Тръмп изкара Г-7, без да го провали

Свят Преди 1 час

За първи път в рамките на двата си президентски мандата Доналд Тръмп присъства на среща на върха на Г-7 тази седмица, без да я провали. Разбира се, той се оплака, че температурата в залата за срещи е твърде висока. Шегуваше се, пристигайки с час закъснение за една от сесиите, че е шеф на колегите си лидери

Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Любопитно Преди 1 час

„Взеха ме с автомати на границата“, твърди Лий Андрюс след освобождаването си в Дубай. Докато Кейти Прайс му вярва, бившите му жени и съдът го обвиняват в брутални измами за хиляди паундове

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

България Преди 1 час

Димитър Давидов настоя, че арестът му е неправомерен, а „Възраждане“ призоваха Мирчев да се оттегли от политиката

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

България Преди 1 час

Мотоциклетист е откаран в болница с фрактура на таза

Парижките летища пред парализа за ден

Парижките летища пред парализа за ден

Свят Преди 1 час

МВнР предупреждава за закъснения на полети от CDG, Орли и Льо Бурже

Йотова: Психичното здраве трябва да бъде глобален приоритет

Йотова: Психичното здраве трябва да бъде глобален приоритет

България Преди 1 час

Президентът откри международна конференция в София и призова за повече грижа към хората с психични страдания

<p>Трима са пострадали при катастрофата между два трамвая в София</p>

Трима са пострадали, сред които и 17-годишно момиче, при катастрофата между два трамвая в София

България Преди 2 часа

Те са преминали подробни прегледи и изследвания в "Пирогов"

Само за месец: МВР и прокуратурата с ръст на ударите срещу наркоразпространението

Само за месец: МВР и прокуратурата с ръст на ударите срещу наркоразпространението

България Преди 2 часа

През месец май са образувани 985 разследвания и са арестувани над 1000 души

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

sinoptik.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg

Пол Макартни на 84: Историите, които дори феновете на „Бийтълс“ не знаят

Edna.bg

Луиза Григорова - Макариев показа сълзите си: Истинският живот не е само усмивки

Edna.bg

Официално: Райо Валекано назначи треньор, който има стил като на Андони Ираола

Gong.bg

Мбапе: Благодаря, но има още много работа за вършене

Gong.bg

15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

„Народното събрание не е място за евтини роли и временни аплодисменти“: Властта отбеляза 50 дни управление

Nova.bg