Свят

Атентаторът от коледния базар в Магдебург получи доживотна присъда

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 11:59
Атентаторът от коледния базар в Магдебург получи доживотна присъда
Източник: AP/БТА

Г ермански съд осъди на доживотен затвор саудитския психиатър, който се вряза с автомобил в оживен коледен базар в град Магдебург през декември 2024 г. При атаката загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени, съобщи "Франс прес".

Кола се вряза в коледен базар в Германия, много ранени

Съдът в източногерманския град постанови, че престъпленията, извършени от 51-годишния Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, са с „особено тежък характер“. Това решение на практика прави малко вероятно той някога да получи право на предсрочно освобождаване.

Нападението беше извършено на 20 декември 2024 г., когато автомобилът, управляван от Абдулмохсен, се вряза в множеството на коледния базар в центъра на Магдебург. При атаката загинаха пет жени и едно дете, а 338 души бяха ранени, припомня ДПА.

Заподозреният за нападението в Магдебург е действал сам

По време на съдебния процес обвиняемият призна, че именно той е управлявал автомобила, с който е извършено нападението. В хода на делото той на няколко пъти предизвика напрежение в съдебната зала, като в един момент обяви и гладна стачка.

Абдулмохсен е гражданин на Саудитска Арабия. Той е пристигнал в Германия през 2006 г., където е получил право да пребивава и е работил като лекар в психиатрично заведение.

"Разплакани хора с окървавени лица": Българи разказват за ужаса след нападението на коледния базар (СНИМКИ)

Нападението в Магдебург шокира Германия само дни преди Коледа и предизвика широк обществен дебат за сигурността на масовите събития и проверките на лица с потенциален риск. Веднага след атаката германските власти започнаха мащабно разследване, за да установят мотивите на извършителя и дали е имало пропуски в работата на институциите.

Нарасна броят на жертвите след атаката на коледния базар в Германия

Коледните базари в Германия ежегодно привличат милиони посетители и от години са сред обектите с най-засилени мерки за сигурност. След нападението в Магдебург властите въведоха допълнителни ограничения за автомобилния достъп до подобни събития и разшириха мерките за защита на обществените пространства.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Магдебург Германия терористичен акт коледен базар доживотен затвор съдебен процес Талеб Джауад ал-Абдулмохсен нападение сигурност престъпление
Последвайте ни
25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Нов дипломатически скандал по оста София - Скопие

Нов дипломатически скандал по оста София - Скопие

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна извърши една от най-мащабните си атаки срещу Русия от началото на войната

Украйна извърши една от най-мащабните си атаки срещу Русия от началото на войната

България Преди 14 минути

Сред целите са били Москва, Крим и райони край Черно море, а украинските удари срещу руска територия продължават да се засилват

Неслучилата се романтична история между принц Хари и Кортни Кардашиян

Неслучилата се романтична история между принц Хари и Кортни Кардашиян

Любопитно Преди 47 минути

Популярната комичка Катрин Райън разкри как през 2026 г. е направила пикантен опит да влезе в ролята на Купидон. Тя е настоявала риалити звездата Кортни Кардашиян да зареже гаджето си и да започне връзка не с друг, а с британския принц Хари

„Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“: Арестуваха мъж, заплашвал друг с убийство в София

„Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“: Арестуваха мъж, заплашвал друг с убийство в София

България Преди 1 час

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е осъждан в миналото, но към момента е реабилитиран

Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс

Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс

Любопитно Преди 1 час

37-годишната актриса и режисьор Зоуи Кравиц събра погледите на светско събитие в Лондон, показвайки за първи път в пълен блясък огромния диамант, подарен от годеника ѝ Хари Стайлс. Експерти оценяват уникалното бижу на близо 800 хиляди долара

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Свят Преди 1 час

Серия от мощни трусове в рамките на едно денонощие повдигна въпроса за невидима верижна реакция по земните разломи

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София

България Преди 1 час

Нанесени са сериозни материални щети по фасадата и оборудването, клиниката временно преустановява работа

Магията на 26.06.2026: Проклятието на „Трите шестици“ или мощен портал за любов и пари

Магията на 26.06.2026: Проклятието на „Трите шестици“ или мощен портал за любов и пари

Любопитно Преди 2 часа

Между страха от числото на звяра и невиждания сватбен бум – какво крие най-коментираната дата на десетилетието и как да уловите енергията ѝ

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

България Преди 2 часа

Водач на тежкотоварен автомобил е с опасност за живота

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

България Преди 2 часа

Акцията е част от операция DIRECT HIT по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия изток към Европа

<p>От исторически триумф до крах за 2 години: Как скандали и &bdquo;Епстийн&ldquo; свалиха Киър Стармър</p>

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

Свят Преди 2 часа

Ще успее ли наследникът на Киър Стармър да намери изход от политическата криза, в която е изпаднала Великобритания

<p>Ще спре ли Саудитска Арабия милионната приказка на вратаря-сензация Возиня?</p>

Феноменът Возиня: Вратарят на Кабо Верде изпревари световни звезди по популярност

Любопитно Преди 2 часа

40-годишният страж вече има 15.5 милиона последователи в Инстаграм след подвига срещу Испания

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

България Преди 2 часа

Мъжът, който е от Чехия, пристигнал в България самостоятелно на 23 юни

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Свят Преди 2 часа

Хиляди са получили препоръка да напуснат домовете си

,

Общински имоти на безценица? Сметната палата откри нарушения за над 2 милиарда лева

България Преди 2 часа

Одиторите сезираха прокуратурата и КПК за десетки общини; плащали са милиони аванси на фирми без реално свършена работа

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

България Преди 2 часа

След години на тормоз и нарушени ограничителни заповеди, 33-годишен криминално проявен мъж изпепели къща и подпали втора сграда в квартал „Аспарухово“

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

България Преди 2 часа

Форумът се състоя в навечерието на Срещата на върха, която ще се проведе в Анкара

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

Барак и Мишел Обама разкриха тайната на любовта си след 34 години брак

Edna.bg

"Добре дошъл, любов моя": Певицата Алекс стана майка

Edna.bg

Реал Мадрид жертва голяма талант, за да вземе защитник на Интер

Gong.bg

Левски със съобщение за Мило Борисов

Gong.bg

25 задържани при акцията във Варна, петима от тях - общински служители

Nova.bg

Възрастен мъж се удави в хотелски басейн в Приморско

Nova.bg