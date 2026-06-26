Атентаторът от коледния базар в Магдебург получи доживотна присъда

Г ермански съд осъди на доживотен затвор саудитския психиатър, който се вряза с автомобил в оживен коледен базар в град Магдебург през декември 2024 г. При атаката загинаха шестима души, а над 300 бяха ранени, съобщи "Франс прес".

Кола се вряза в коледен базар в Германия, много ранени

Съдът в източногерманския град постанови, че престъпленията, извършени от 51-годишния Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, са с „особено тежък характер“. Това решение на практика прави малко вероятно той някога да получи право на предсрочно освобождаване.

Нападението беше извършено на 20 декември 2024 г., когато автомобилът, управляван от Абдулмохсен, се вряза в множеството на коледния базар в центъра на Магдебург. При атаката загинаха пет жени и едно дете, а 338 души бяха ранени, припомня ДПА.

Заподозреният за нападението в Магдебург е действал сам

По време на съдебния процес обвиняемият призна, че именно той е управлявал автомобила, с който е извършено нападението. В хода на делото той на няколко пъти предизвика напрежение в съдебната зала, като в един момент обяви и гладна стачка.

Абдулмохсен е гражданин на Саудитска Арабия. Той е пристигнал в Германия през 2006 г., където е получил право да пребивава и е работил като лекар в психиатрично заведение.

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Нападението в Магдебург шокира Германия само дни преди Коледа и предизвика широк обществен дебат за сигурността на масовите събития и проверките на лица с потенциален риск. Веднага след атаката германските власти започнаха мащабно разследване, за да установят мотивите на извършителя и дали е имало пропуски в работата на институциите.

Нарасна броят на жертвите след атаката на коледния базар в Германия

Коледните базари в Германия ежегодно привличат милиони посетители и от години са сред обектите с най-засилени мерки за сигурност. След нападението в Магдебург властите въведоха допълнителни ограничения за автомобилния достъп до подобни събития и разшириха мерките за защита на обществените пространства.