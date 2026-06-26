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Като към непознат: Експерт разкри тайните зад странния жест на Джей Ди Ванс към съпругата му

Кратък откъс от подкаста на Втората дама на САЩ Уша Ванс стана популярен по изцяло грешни причини. Експерти по езика на тялото анализираха поведението на вицепрезидента Джей Ди Ванс, определяйки жестовете му към съпругата му като „странни“ и „хладни“

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 12:11
Като към непознат: Експерт разкри тайните зад странния жест на Джей Ди Ванс към съпругата му
Източник: Getty Images

В идеоклип от подкаста на Уша Ванс „Време за история с Втората дама“ се превърна във вайръл сензация в социалните мрежи, но по изцяло грешни причини.

Във въпросния откъс вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се присъединява към съпругата си за специален епизод, посветен на Деня на бащата. След като Втората дама приветства съпруга си с думите: „Благодаря, че се присъедини към нас днес, скъпи“, той отговаря хладно: „Разбира се, радвам се да те видя“, след което рязко я пляска по коляното.

Въпреки че на хартия това звучи безобидно, потребителите в социалните мрежи и критиците бързо определиха взаимодействието между двойката като „вик за помощ“, „пълна катастрофа“ и „изключително неловко“. Мнозина оприличиха пляскането по коляното на начина, по който човек „погалва куче“. Експертите по невербална комуникация се съгласиха, че сцената е странна по няколко причини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Поздрав като към напълно непознат

Пати Ууд, експерт по езика на тялото и невербална комуникация, споделя, че поздравът на вицепрезидента няма никаква логика за брачна двойка.

„Това е предаването на съпругата му. Нима не я е виждал непосредствено преди ефира? Изразът 'Радвам се да те видя' не носи никаква интимност. Това е нещо, което бихте казали на непознат или на колега, когото не сте виждали от месеци, но не и на партньора си в живота“, категорична е Ууд.

  • Пляскането като демонстрация на власт

Клиничният психолог и експерт по поведението Денис Дъдли обяснява, че този жест е пример за т.нар. „едностранно докосване“ (non-reciprocal touch). За разлика от ръкостискането, което изисква взаимност, потупването или пляскането по тялото е йерархичен жест.

„Обикновено децата биват потупвани по-често от възрастните, учениците повече от учителите и пациентите повече от лекарите. Този тип движение е функция на това кой притежава силата и контрола в дадена ситуация. В случая с вицепрезидента и Втората дама това е класическа демонстрация на доминация“, отбелязва Дъдли.

Пати Ууд допълва, че това бързо и рязко движение е по-скоро заповед за спиране на флирта: „Уша прави две неща, които са закачливи – тя накланя леко глава към него и поклаща стъпалото си в неговата посока, опитвайки се да го накара да се отпусне. Неговата реакция обаче е отбранителна. Той се засилва с цяла ръка напред, пляска я по коляното и го стисва. Това е жест тип 'стига толкова' , това е корекция на поведението ѝ пред камерите.“

  • Краката никога не лъжат

Според анализаторите, стъпалата са най-честната част от тялото, тъй като са подложени на най-малък съзнателен контрол. Докато краката на Уша са кръстосани изцяло в посока на съпруга ѝ, показвайки желание за близост и споделеност, позицията на Джей Ди Ванс излъчва стрес. Неговите стъпала са притиснати едно към друго и са обърнати настрани, което показва пълно разминаване в нивата на интимност.

Трейси Браун, експерт по поведенчески анализ, отбелязва и видимия дискомфорт у Втората дама в този момент. На кадрите се вижда как при докосването тя леко издърпва главата и врата си назад, а рамото ѝ се повдига защитно. „Тя буквално се свива от това докосване. Личи си, че не е имало топло, романтично усещане, каквото бихме очаквали“, добавя Денис Дъдли.

В крайна сметка експертите заключават, че визуалният дискомфорт за зрителя идва от „нарушения модел на очакване“. Човешкият мозък подсъзнателно прогнозира поведението на една влюбена двойка на база на контекста, но когато получи ледено отношение и властови жестове вместо нежност, това предизвиква силна реакция и вълна от коментари в интернет пространството.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.huffpost.com    
Джей Ди Ванс Уша Ванс невербална комуникация език на тялото социални мрежи вайръл дискомфорт
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