Украйна извърши една от най-мащабните си атаки срещу Русия от началото на войната

Р уското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са свалили общо 660 украински безпилотни летателни апарата. Ако данните бъдат официално потвърдени, това ще бъде една от най-мащабните атаки с дронове срещу руска територия от началото на войната.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Според руските власти безпилотниците са били унищожени над повече от десет региона на страната, включително над Москва, анексирания Кримски полуостров, както и над акваториите на Черно и Азовско море.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че най-малко 47 дрона, насочени към руската столица, са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана.

„Екипи на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломките“, написа той в Telegram, като уточни, че към момента няма данни за загинали, тежко ранени или сериозни материални щети.

Сериозно е била засегната и Тулска област, разположена на около 180 километра южно от Москва. Областният управител Дмитрий Миляев съобщи, че вследствие на паднали отломки е повредена частна жилищна сграда в населено място в Шчокински район.

„Повредена е частна жилищна сграда, при което е ранена жена“, написа Миляев в Telegram, цитиран от АФП.

През последните месеци Украйна значително увеличи използването на далекобойни дронове срещу цели дълбоко във вътрешността на Русия. Основните удари са насочени срещу петролни рафинерии, складове за гориво, военни летища и логистични обекти, които според Киев подпомагат военните действия на Кремъл.

Над 130 дрона полетяха към Москва

Само преди седмица украинска атака предизвика пожар в петролна рафинерия в югоизточната част на Москва. Подобни операции се превърнаха в ключов елемент от стратегията на Украйна да ограничи способността на Русия да финансира и поддържа военната си машина.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. използването на безпилотни летателни апарати се превърна в един от основните елементи на войната. Докато Русия редовно атакува украински градове с ракети и дронове, Киев постепенно разшири възможностите си да нанася удари на стотици километри навътре в руска територия.

Украйна удари Русия с дронове

През последната година украинските сили насочват все по-често атаките си към стратегическа инфраструктура – петролни рафинерии, складове за горива, военни летища и предприятия от отбранителната индустрия. Украйна определя тези обекти като легитимни военни цели, тъй като според нея те осигуряват ресурси за продължаването на руската военна кампания.

Москва от своя страна твърди, че по-голямата част от атаките са успешно неутрализирани от противовъздушната отбрана и обвинява Киев, че застрашава цивилното население. И двете страни редовно съобщават за успешни удари и свалени дронове, като независимото потвърждение на данните често е затруднено заради продължаващите бойни действия.