Въздушна тревога в Румъния заради нова руска атака срещу украински пристанища

П оредна руска атака с дронове срещу украински пристанища на река Дунав предизвика въздушна тревога в граничния румънски окръг Тулча през изминалата нощ. Инцидентът се явява като част от ескалиращата поредица от събития, които тестват сигурността по източния фланг на НАТО и водят до сериозно дипломатическо напрежение между Букурещ и Москва.

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

Систематичните руски удари по украинската пристанищна инфраструктура в непосредствена близост до 650-километровата сухопътна граница на Румъния, член на НАТО и ЕС, създават постоянна заплаха. Атаките не само нарушават световните доставки на зърно, но и носят риск от разширяване на конфликта на територията на Алианса.

Оперативен отговор в реално време

През нощта на 26 юни жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ro-Alert в 03:47 ч., според информация от румънското Министерство на националната отбрана. Тревогата е задействана след засичане на група безпилотни апарати, насочени към украински цели. В отговор, хеликоптер IAR 330 Puma на румънските ВВС е излетял в 03:57 ч. за патрулиране на въздушното пространство източно от град Сулина.

Въпреки близостта на атаките, от ведомството уточниха, че не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство, нито са открити отломки на територията на страната. Въздушната тревога е била прекратена в 04:23 ч., като румънските власти са информирали съюзническите структури на НАТО в реално време.

След падането на дрон: Румъния привика руския посланик в Букурещ

Хронология на ескалацията и дипломатическите последици

Настоящият инцидент не е изолиран случай, а продължение на поредица от събития, които обтегнаха отношенията между Букурещ и Москва. В края на месец май руски дрон "Шахед" се разби в жилищна сграда в граничния град Галац, което беше първият подобен случай от началото на войната. Този акт провокира незабавна реакция от румънска страна.

В отговор на удара в Галац, Букурещ обяви руския консул в Констанца за персона нон грата и затвори генералното консулство. Москва отговори реципрочно, като обяви генералния консул на Румъния в Санкт Петербург за нежелано лице и също закри дипломатическото представителство. Тази размяна на дипломатически удари показва сериозността, с която Румъния възприема заплахите по своята граница.

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Ситуацията в региона се усложни допълнително и в началото на юни, когато украински военноморски дрон, според анализи отклонен от руски системи за радиоелектронна борба, се взриви в близост до пристанище Констанца. Тези събития подчертават колко лесно конфликтът може да се пренесе извън границите на Украйна.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Всеки подобен инцидент по границата между Украйна и Румъния служи като напомняне за крехкия баланс на сигурността в Черноморския регион. Макар и досега да се избягва пряка военна конфронтация, повтарящите се заплахи поддържат високо ниво на напрежение и изискват постоянна бдителност от страна на НАТО.