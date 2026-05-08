България

Прокуратурата обжалва паричната гаранция на Станимир Хасърджиев и другите, обвинени в блудство

8 май 2026, 12:25
Източник: БГНЕС

С офийската районна прокуратура внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийски районен съд спрямо С.Х. и А.М., Р.Б. и С.Д., които са подсъдими за общо 17 престъпления.

След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 4 май 2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд измени мерките за неотклонение на С.Х. и А.М. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“, а на Р.Б. и С.Д. от „домашен арест“ в „гаранция в пари“. На С.Х. е взета гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима по 10 000 евро. 

Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки за неотклонение на четиримата подсъдими и на 7 май 2026 г. внесоха протест в Софийски градски съд. Те поискаха от съда, също така на четиримата подсъдими да бъдат наложени и забрани за напускане на страната.

Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на д р
Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на д р
Анастасиос Михаилидис
Анастасиос Михаилидис

А.М., Р.Б., С.Д. и С.Х. са подсъдими, за това че на 8 септември 2025 г. в жилище на ул. „Русаля“ в София, са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за това са употребили сила - вързали са пострадалия с кожени колани и с въже.

С.Д. и С.Х. са подсъдими за принуда, А.М. и С.Х. се привлечени към наказателна отговорност за държане на различни наркотични вещества. А.М. е обвинен и за държане на огнестрелно оръжие в нарушение на установените законови правила. 

Р.Б. е обвинен и за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица.

С.Д. е подсъдим и за държане на наркотични вещества, и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси без надлежно разрешително.

Подсъдимият С.Х. освен престъпленията, извършени в съучастие, е обвинен и за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от заразни болести, предавани по полов път. С.Х. е с обвинение и за разпространение на порнографски материали. 

Делото срещу четиримата обвиняеми ще продължи по общия ред на 2 юни в Софийски районен съд.

