Свят

Mаскиран мъж нападна бившия принц Андрю, докато разхожда кучетата си

Опозореният Андрю Маунтбатън-Уиндзор отново попадна под светлините на прожекторите – този път като жертва на заплахи, докато текат разследванията за миналото му и връзките му с Джефри Епстийн

8 май 2026, 12:27
Източник: БТА

М ъж е с повдигнати обвинения за тормоз над Андрю Маунтбатън-Уиндзор, след като бившият принц е бил заплашен от маскиран нападател, докато разхождал кучетата си близо до дома си в Източна Англия, съобщава The Post.

39-годишният Алекс Дженкинсън ще се изправи пред съда в Норич в петък, след като полицията в Норфолк го задържа за „смущаващо и сплашващо поведение“. Според информация на The Daily Telegraph, мъжът е носил ски маска и е тичал към Андрю, крещейки обиди.

От двореца до „изгнание“ в Сандрингам

66-годишният по-малък брат на крал Чарлз III в момента живее в частното кралско имение Сандрингам, на около 160 км северно от Лондон. Той бе принуден да се премести там, след като бе изгонен от дългогодишния си дом близо до замъка Уиндзор заради скандалните си връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Припомняме, че принц Андрю бе:

  • лишен от всички свои почетни титли и кралски задължения;
  • отстранен от публичния живот на кралското семейство;
  • разследван за сексуални посегателства (случай, приключил с извънсъдебно споразумение с Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април 2025 г.).

Първият арестуван кралски член от 400 години

Инцидентът с маскирания нападател идва в момент на изключително напрежение за Андрю. През февруари 2026 г. той влезе в историята като първия висш член на британското кралско семейство от почти 400 години, който бе арестуван.

Той прекара часове в полицейския участък по подозрение в „длъжностно престъпление“. Разследването е свързано с данни, разкрити от Министерството на правосъдието на САЩ, според които Андрю е изпращал поверителна търговска информация на Епстийн през 2010 г., докато е заемал поста специален пратеник на Великобритания за международната търговия.

Източник: The Post    
