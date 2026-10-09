Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

О ще един воин ще се сбогува с мечтата за голямата победа в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Номинираните Симона, Антония, Константинели и Матей от племената на Ураганите и Вулканите ще излязат на бойното поле, за да се борят за своето оставане в надпреварата.
Четиримата воини ще вземат участие в заплетен елиминационен сблъсък в две части. Първоначално те ще се състезават отборно, а играчите в победилата двойка ще се борят за награда от 100 златни гроша. Загубилите ще се изправят един срещу друг в решаващ дуел, след който един ще напусне Дивия север.
Извън Арената зрителите ще видят първите признаци за съмнения за предателство между участниците от доминиращата коалиция при Канарите. Дали това няма да сложи началото на края на тяхното лидерство в племето?
Не пропускайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
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