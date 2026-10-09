Какво ще бъде времето до края на октомври

Йотова за КСНС: Разделение имаше само как да приключи войната в Украйна

С юмруци и ритници: Жесток побой посред бял ден в столичен парк пред очите на деца

Хамали или рекетьори: Разследване разкри как мними майстори изнудват клиентите си за огромни суми

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

П рез по-голямата част от октомври температурите няма да бъдат особено високи, а същинското понижение ще настъпи в нощта срещу понеделник. Това каза синоптикът проф. Анастасия Стойчева в ефира на NOVA .

„До момента имаше по-високи градуси, но усетихме и ниските късно вечер и рано сутрин”, коментира тя.

И допълни, че ако температурите към момента варират между 12 и 15 градуса, то в следващите дни ще паднат до 0.

„Ще видим другото лице на есента. Във вторник и сряда ще има доста валежи. Висока е вероятността те да бъдат значителни – между 50 и 100 л/кв.м”, каза още проф. Стойчева.

По високите места ще е студено, като на надморска височина 1500 метра се очакват и първите снеговалежи.

Може да се очакват и първите заледявания по пътища в седмицата между 19 и 26 октомври.

На снимката е прогнозна карта от НИМХ за месец октомври 2026 г. за България Източник: НИМХ

В началото на второто десетдневие от месеца температурите относително ще се повишат, прогнозират от НИМХ. Облачността ще се увеличи и до средата на периода отново се повишава вероятността за валежи.

През последните дни от десетдневието времето ще се определя от антициклонално барично поле - ще е без валежи, на места със значителни разкъсвания на облачността. На много места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност. В периферията на антициклона от североизток ще проникне студен въздух и се очаква по-съществено понижение на температурите.

В началото и в края на третото десетдневие има вероятност за преминаване на атмосферни смущения с валежи, впоследствие и с относително понижение на температурите. По-спокойно, в равнините – мъгливо, а в планинските райони – предимно слънчево, ще е в средата на периода.