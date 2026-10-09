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Хитлер Мусолини стана кмет на перуанско градче

45-годишният Хитлер Мусолини Симеон Флорес оглави малкия перуански град Керопалка, след като спечели изборите с 34% от гласовете. Това не е първият път, в който политици с имена на известни тоталитарни фигури печелят вот в региона и по света

Стела Христова Стела Христова

9 октомври 2026, 15:23
Хитлер Мусолини стана кмет на перуанско градче
Източник: Getty

Л яв политик, който носи имената на фашистките диктатори Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, стана кмет на перуански град, само година след като напусна дясно-популистка партия, пише New York Post.

45-годишният Хитлер Мусолини Симеон Флорес спечели 34% от гласовете на изборите в неделя в Керопалка, кандидатирайки се от листата на лявоцентристката перуанска партия "Ахора Насион" ("Нация сега").

Не е ясно кога точно политикът се е присъединил към "Ахора Насион", но според официалната му декларация за кандидатстване, преди това е бил член на дясната партия "Народна сила", преди да подаде оставка през 2025 г.

"Народна сила" е популистко движение, оглавявано от Кейко Фухимори, дъщеря на бившия перуански президент Алберто Фухимори.

Мусолини, който в миналото е работил като мениджър в инвестиционната група Simeon Sac, спечели изборите с 229 гласа. Това му осигури преднина от 25 гласа пред най-близкия му съперник Гаспар Бенилде Осарио Замбрано, представляващ дясната партия "Народно обновление".

Само 42 гласа разделиха тримата водещи кандидати в неделното гласуване в Керопалка, където живеят едва 730 души.

Новият кмет посочва, че има завършено средно образование, но не се уточнява дали разполага с висше.

Той далеч не е първият "Хитлер", който печели избори.

Хитлер Алба, който беше кмет на град Юнгар между 2011 и 2014 г., се кандидатира отново през 2018 г. Тогава един от основните му съперници се казваше Ленин Владимир Родригес Валверде.

Тези избори предизвикаха широк отзвук в интернет, а коментаторите бързо нарекоха надпреварата "Хитлер срещу Ленин" заради съвпадението с името на основателя на Съветския съюз.

По време на кампанията си Хитлер Алба използваше лозунга, че той е "добрият" Хитлер.

"Може би е съвпадение, че се казвам Хитлер", заяви той пред перуанската информационна агенция Efe. "Нямам нищо против това име. То е като всяко друго. За мен е все едно да се казвам Хуан, Лукас или Себастиан.", каза още той.

Изглежда, че избирателите също не се притесняваха от името му, тъй като Хитлер Алба спечели надпреварата с 47,7% от гласовете.

През ноември миналата година политик от Намибия, известен като Адолф Хитлер Уунона, спечели за пети пореден път изборите за местния парламент.

Впоследствие той реши да премахне "Хитлер" от името си заради медийното внимание в интернет и днес е известен само като Адолф Уунона.

"Името ми не е Адолф Хитлер. Аз съм Адолф Уунона", заявява той пред намибийски медии. "В миналото хората ме наричаха Адолф Хитлер и се опитваха да ме свържат с някого, когото дори не познавам.", каза още той.

Редактор: Стела Христова
Хитлер Мусолини Перу избори кмет политика необичайни имена Адолф Хитлер Керопалка
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