Йотова и Вълчев: Кърджали е пример за толерантност и съгласие

К ърджали е уникален модел за толерантност и разбиране, тук различията не се сблъскват, а живеят в мир. Пример е за постигане на съгласие. Това заявиха кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев на среща с граждани в Кърджали. И двамата подчертаха, че България и българският народ са пример за етнически модел.

„Вярваме, че в България можем да живеем в съгласие. Нормално е да имаме противоречия, но можем да ги изглаждаме в диалог“, заявиха Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Кандидатът за президент беше категорична, че трябва да се сложи край на битките, които институциите водят една срещу друга, да спрат да се блокират взаимно. „Времето на такова поведение приключи. Единственият път напред за доброто за България е сътрудничеството между институциите“, изтъкна Йотова. Тя посочи, че президентската институция трябва да работи заедно с другите институции. „Всяка според правомощията си, но заедно да работим за България. Заедно да решаваме големите въпроси пред страната, а не да стоим едни срещу други като на барикада“, подчерта кандидатът за президент.

На срещата Йотова и Вълчев представиха своите позиции по редица значими теми за България. Като основен те посочиха въпроса за по-добрата перспектива за развитие в страната, която да задържа хората тук, те да имат достойна работа и достойни доходи, да се чувстват сигурни и закриляни от държавата. На международната сцена Илияна Йотова подчерта, че България трябва да има силен глас, с който да отстоява националния си интерес.

Кандидатът за президент благодари на всички партии и хора, които ги подкрепят заедно с Кирил Вълчев. „В нашите инициативни комитети – националния и местните, има различни хора, всеки със своята биография, която ние уважаваме. Това, което ги обединява, е, че всички са работили и работят за България“, посочи Йотова.

„Вярваме, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат достойни държавници, които ще подхранват самочувствието ни на българи в достойна и модерна държава на 21 век“, заяви изпълнителният директор на МБАЛ – Кърджали проф. Тодор Черкезов, който е член на Инициативния комитет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка. „Горд съм, че нашият президент Илияна Йотова има кауза и тя е за мир. Горд съм, че на всички нива във всякакви формати тя говори за мир – в свят, раздиран от толкова военни конфликти“, посочи проф. Черкезов.

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