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„В момента изглеждат като сестри“: Приликата между Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм подпали мрежата

Последната поява на уелската актриса в популярно британско токшоу отпуши вълна от коментари в социалните мрежи. Почитателите отбелязват забележителната физическа прилика между Зита-Джоунс и Виктория Бекъм, определяйки ги като „разделени по рождение“

Стела Христова Стела Христова

9 октомври 2026, 14:26
„В момента изглеждат като сестри“: Приликата между Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм подпали мрежата
Източник: Getty

И ма хора без никаква роднинска връзка, които изглеждат така, сякаш са разделени при раждането. В Холивуд тези случаи се следят с още по-голям интерес, тъй като всичко около известните личности буди истинско очарование. Достатъчно е да споменем Матю Макконъхи и Уди Харелсън, Марго Роби и Ема Маки, Джейми Пресли и Самара Уивинг, Зоуи Дешанел и Кейти Пери, Джесика Частейн и Брайс Далас Хауърд... И списъкът продължава.

Напоследък две звезди предизвикаха истински фурор в социалните мрежи - Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм. Актрисата гостува в британското предаване „Шоуто на Греъм Нортън“, където привлече вниманието с физическата си прилика с дизайнерката, съобщава испанското издание HOLA!

Облечена в рокля тип „слип“ и застанала пред огледалото, Катрин Зита-Джоунс се подготвяше за излизане на снимачната площадка на токшоуто заедно с актьори като Силвестър Сталоун и Андрю Гарфийлд. „Развълнувана съм да бъда част от такъв прекрасен списък с гости!“, написа уелската актриса към тази и други снимки от гостуването си. Изглеждаща зашеметяващо с характерната си дълга вълниста черна коса, тъмнокафяв опушен грим за подчертаване на погледа и блясък върху устните, тя получи не само възторжени отзиви за красотата си, но и поредица от сравнения с Виктория Бекъм.

Източник: Getty Images

След първоначалния коментар „Катрин Зита-Джоунс прилича на Виктория Бекъм“, социалните мрежи буквално преляха от реакции: „Точно това си мислех и аз“, „И аз съм на същото мнение. Изглежда почти като нейно копие, дори изглежда по-млада“, „Коментирах го, докато гледах новия ѝ сериал („Убий Джаки“)“, „Да, и двете са абсолютно прекрасни жени“, „Влязох в коментарите точно за да напиша това. В момента изглеждат като сестри“, „Винаги съм си мислила така. Изключително много си приличат“... Това са само част от репликите, които потвърждават, че това е масово схващане.

Въпреки че потребителите в мрежата са на едно мнение, откриването на пълно съвпадение във чертите между двама души винаги е субективно. Неоспоримо е обаче, че двете споделят идентичен стил в грима: акцент върху очите с опушени сенки в естествени тонове, подчертаващи кафявите им очи; скули с деликатен руж в нюанси на горски плодове; и гланц за обем върху устните, очертани с молив за подчертаване на „дъгата на Купидон“. За разлика от Катрин обаче, Виктория постоянно експериментира с косата си. През 2026 г. тя се върна към дългата си прическа, но с меки кичури, които перфектно допълват естествения ѝ кестеняв цвят.

В шоуто на Греъм Нортън Катрин разкри и много емоционална страна от себе си. Тя обясни, че за първи път играе с естествения си уелски акцент: „За първи път в живота ми.“ След това се коригира, припомняйки си, че веднъж е снимала на уелски с Антъни Хопкинс, и уточни, че всъщност за първи път снима в самия Уелс. Тя е родом от Суонзи, където са заснети част от кадрите за новия ѝ сериал „Убий Джаки“.

„Работила съм по целия свят - от Малайзия до Австралия, но никога там. Така че завръщането у дома, Греъм... Щях да се разплача. Да се прибера беше толкова невероятно. Да виждам хора, които ми махат от прозорците си и казват: „Добре дошла у дома, Кат, как е майка ти?“... Не че затварям кръга, защото аз едва сега започвам“, призна тя с развълнуван глас относно плановете си да се връща там за бъдещи професионални ангажименти.

Редактор: Стела Христова
Катрин Зита-Джоунс Виктория Бекъм физическа прилика звездни двойници знаменитости Холивуд социални мрежи
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