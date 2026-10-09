Нобеловата лауреатка за мир за 2026 г.: Аплодирайте по-силно и може да разделя наградата с Тръмп

А ко аплодирате малко по-силно, може би ще си поделя наградата с Тръмп, пошегува се днес южноафриканският съдия Нави Пилай, след като научи сред бурни овации, че е спечелила Нобеловата награда за мир, предаде Франс прес.

"Като адвокат и съдия все пак искам да се уверя, че това наистина е вярно", каза тя смеейки се, коментирайки факта, че отличието ѝ е било присъдено.

Обявиха носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 г.

Тази реакция беше заснета от генералния секретар на "Амнести интернешънъл" Аниес Каламар в Нюрнберг, където се организира среща на високо равнище по международно право, и публикувана в социалната мрежа Екс.

"Последното нещо, което направих, беше да представя доклада за Газа, в който определям случващото се там като геноцид", заяви Пилай.

Пилай: Действията на Израел в Газа – военни престъпления

Осемдесет и пет годишната юристка действително е председателствала независимата разследваща комисия на ООН, която обвини Израел в извършване на "геноцид" в ивицата Газа.

Кариерата ѝ също така я отвежда в южноафриканските съдилища, където е защитавала активисти срещу апартейда и е извоювала ключови права за политическите затворници, и в Международния наказателен трибунал за Руанда, като е минала и през Международния наказателен съд (МНС), отбелязва АФП.