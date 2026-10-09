България

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

Техниката, намерена на мястото, е иззета

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 15:31
Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия
Източник: Георги Димитров/Vesti

П од ръководството на Районната прокуратура в Търговище тече разследване за изграждане и поддържане на информационна система, чрез която неправомерно са разпространявани авторски телевизионни програми и заглавия, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна. 

Води се досъдебно производство за изграждането и поддържането на информационната система за препредаване на чужди обекти на авторски права, без да е притежавано необходимото по закон съгласие на носителите на правата, за което е получавана материална облага, посочват от прокуратурата. 

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В хода на специализирана операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) при МВР, с участието на колегите им от териториалните структури в Търговище, Шумен и Разград, е установено, че в мобилно приложение за комуникация, в затворена група, се предлага срещу заплащане достъп до интернет телевизия с над 19 000 телевизионни програми и до каталог с над 97 000 VOD заглавия и филмови заглавия от платени интернет платформи, които са обекти на авторско право.

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Администраторът на канала не е разполагал с необходимите по закон документи за изрично съгласие от носителите на правата за разпространение на съдържанието. Услугата е предоставяна в периода от месец март 2025 г. до настоящия момент. Техниката, намерена на мястото, е иззета.

Процесуалните действия по случая продължават под ръководството на прокурор от Районната прокуратура в Търговище. Активно се работи за установяване на авторството на деянието с оглед ангажиране на наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 172а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Екатерина Христова    
разследване авторски права ГДБОП
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