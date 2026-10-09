България

С юмруци и ритници: Жесток побой посред бял ден в столичен парк пред очите на деца

Нападението е станало на метри от Трето районно управление, а записи от очевидци са приложени към доказателствата по делото

9 октомври 2026, 09:01
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  •  Двама мъже са обвинени за жесток побой в парк „Света Троица“ в София.
  • Пострадалият е с множество наранявания, но е в стабилно състояние.
  • Съдът освободи единия обвиняем, но прокуратурата обжалва решението.

Двама пребиха случаен човек насред София

Двама мъже са обвинени за жесток побой над мъж в столичния парк „Света Троица“. Нападението е извършено посред бял ден, пред очите на случайни минувачи, които успяват да заснемат агресията. Въпреки многобройните удари по главата и тялото, пострадалият е оцелял и състоянието му е стабилно. Нападателите първоначално са задържани за срок до 72 часа, но след обжалване единият е освободен с решение на съда.

Подробности за разследването разкри говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова в ефира на NOVA. Нападението е извършено във вторник следобед, само на метри от Трето РУ на полицията. По това време в парка имало много хора, включително родители с деца.

По думите на Стефанова всичко започнало със словесен конфликт между тримата мъже. В определен момент бъдещата жертва решила да прекрати спора и да си тръгне. Това обаче не спряло другите двама, които му се нахвърлили. Според свидетелските показания и събраните до момента доказателства пострадалият не е проявил физическа агресия преди нападението.

Разследващите все още изясняват причините за проявата на агресия. Към момента няма данни тримата мъже да са се познавали преди конфликта. Кадрите, заснети от очевидци, показват как двамата нападатели нанасят множество удари с ръце и крака по главата и тялото на мъжа. Видеозаписите са приобщени към доказателствата по делото, заедно със свидетелските показания и съдебномедицинската експертиза.

Потърпевшият е с множество контузни рани, кръвонасядания и отоци. Наложило се е някои от нараняванията по лицето и тялото му да бъдат зашити. „Чист късмет е, че няма по-тежки телесни увреждания. Към момента състоянието му е овладяно и е стабилно“, коментира Стефанова. И уточни, че на мъжа е причинено временно разстройство на здравето, но няма опасност за живота му. 

Мъж счупи черепа на човек в парк в София

Двамата заподозрени са установени и задържани още на следващия ден. Според прокуратурата събраните доказателства са дали основание да им бъдат повдигнати обвинения за причиняване на телесна повреда в съучастие, по хулигански подбуди.

Обвиняемите са на възраст между 30 и 40 години. Не са осъждани и срещу тях няма други висящи наказателни производства. Въпреки това, наблюдаващият прокурор преценил, че характерът на нападението и високата му обществена опасност налагат задържането.

Междувременно единият от обвиняемите обжалвал постановлението за прокурорско задържане до 72 часа. Съдът уважил жалбата му и постановил освобождаването му още преди разглеждането на искането за постоянен арест. „Вчера съдът прецени, че прокурорското задържане не е необходимо. Единият обвиняем може да се яви самостоятелно в съдебното заседание“, обясни Стефанова.

На въпрос дали има опасност освободеният мъж да не се яви пред магистратите тя отговори: „Оттук нататък разчитаме на добрата воля на обвиняемия, след като бъде насрочено съдебното заседание, той и неговият защитник да се явят“.

Прокуратурата обаче не е съгласна с решението за освобождаване и вече го е протестирала. Предстои Софийският градски съд да се произнесе.

За престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност, законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода.

Източник: NOVA    
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