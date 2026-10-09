Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова сезира съответните институции за измама от фирма, която продава продукти чрез презентации извън търговски обекти. Измамите са прилагани срещу пациенти по време на лечението им в държавен санаториум, съобщиха от Комисията.

Сигналът е подаден от самата пострадала – възрастна жена, която е подала жалба в КЗП и е посетила приемната на Манолова.

„Награда“ за 600 евро

По думите на жената фирмата кани лекуващите се в санаториума на презентация за продажба на продукти. По време на презентацията тя е обявена за печеливш участник в томбола с награда матрак на стойност 600 евро.

Жената е подведена, че ще получи и придружаващи продукти – възглавница, почистващи препарати за матрака и други. За тях е трябвало да плати още 80 евро в брой, в допълнение към превод от 600 евро с дебитната си карта.

Изправена пред аудитория от около 60 души и в състояние на силна емоция, жената е склонена да подпише документи, без да й бъде оставено време да се запознае с тяхното съдържание. Според нея подобни презентации с продажби са правени в санаториума и при предишните й престои за лечение.

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Натиск, заплахи и недоставена стока

Жената е описала и силови методи, с които е била заставена да приеме матрака и продуктите към него, въпреки че е заявила устно, че не иска да се възползва от наградата, се посочва в съобщението на КЗП.

Фирмата е била представлявана от двама физически едри мъже, които са отказали на по-младите й близки да преговарят за отказ от непоисканата награда.

Матракът и продуктите към него не са доставени в обещания 14-дневен срок. Жената не е получила и екземпляр от подписаните документи. След опитите й да си върне парите представителите на фирмата са я заплашили физически, а след това са спрели да отговарят на обажданията й.

Потърпевшата е информирала НАП, КЗП и съответните органи.

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Институциите се заемат със санаториума

След разговор на Манолова с министъра на здравеопазването относно санаториума започват съвместни институционални действия за прекратяване на схемата, отбелязват от КЗП.

Сметки за вода без вода и такси за неизползвани услуги

Санаториумът не е единственият случай, за който граждани са сигнализирали в приемната на председателя на КЗП.

Сред казусите са и сигнали за високи суми за потребление на вода в нови имоти в столичния квартал „Слатина“, въпреки че там няма вода и/или налягане. Друг случай е на възрастен човек, на когото мобилен оператор е начислил необяснимо високи суми за услуги, които не е използвал, след което човекът е предаден на колекторска компания.

Постъпил е и сигнал за некачествена изработка и монтаж на мебели от компания, която отказва да отстрани дефектите и да плати обезщетение на пострадалия потребител – жена с болно дете.

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По всички казуси Манолова е сезирала отговорните институции да предприемат законоустановените действия срещу нарушителите.

Къде да подадете сигнал

Горещата линия на КЗП за потребители е 0700 111 22. Приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ № 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 до 17:30 ч. Потребителите извън столицата могат да подават жалби в териториалните отдели на Комисията, чиито адреси са публикувани на сайта на КЗП.

Манолова ще приема граждани в Благоевград на 14 октомври от 13:30 ч. в Териториалния отдел на КЗП на ул. „Тодор Александров“ № 23, а в София – на 22 октомври от 15:00 ч. на ул. „Врабча“ № 1, ет. 4. Записването е на тел. 02/9330 577.