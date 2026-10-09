Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

С офийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 49-годишен ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата.

Инцидентът е станал на 9 декември 2024 г. около 10:20 ч. на бул. „Мадрид“. Ватманът управлявал трамвай от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не предприел действия за предотвратяване на произшествието, сочи обвинителният акт.

Съдят шофьор на тролей за смъртта на пътник

При инцидента жената получила тежки травми и починала същия ден в болница „Пирогов“.

Ватманът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост при нарушение на правилата за движение по пътищата

Трамвай удари кола на "Руски паметник" в София

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.