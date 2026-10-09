Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

71 евродепутати призоваха Руските домове в ЕС спешно да бъдат закрити. Те съществуват в 14 държави от Общността, включително България. Домовете бяха наречени "руски шпионски центрове", действащи против ЕС, съобщи Deutsche Welle.

Група от 71 депутати в Европарламента се обърна към председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и ръководителката на европейската дипломация Кая Калас с призива да се сформира единен подход спрямо Руските домове в Европа и да се съгласуват мерки за прекратяване на тяхната дейност.

Руски домове все още има в 14 страни от ЕС

"Това са руски шпионски центрове в Европа, които действат против ЕС и координират операции по манипулирането на информация и външна намеса", заявява инициаторката на обръщението - литовската евродепутатка Раса Юкнявичене. Както отбелязват авторите на писмото, Руски домове продължават да работят в 14 страни от ЕС: Австрия, Белгия, България, Унгария, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Словакия, Финландия, Франция и Чехия.

Евродепутатите напомнят, че в решението на ЕС за налагане на санкции против организацията Россотрудничество, на чието подчинение са Руските домове, тя е определена като "основното държавно ведомство, което разпространява меката сила и хибридното влияние на Кремъл, включително концепцията за "Руския свят", проявява се като "шапка" за мрежите от руски агенти на влияние, а и финансира пропагандистки проекти и популяризира кремълските наративи и идеи на историческия ревизионизъм".

Съгласно постановление на ЕК, решенията за закриване на отделните руски домове остават в компетенциите на държавите членки на ЕС. Авторите на писмото обаче смятат, че това трябва да се промени. "Необходима е координация на европейско ниво. Призоваваме ЕК, Европейската служба за външни връзки и държавите членки да разработят съгласуван европейски подход към тези учреждения и да определят правни мерки - както на ниво ЕС, така и на национално ниво - за прекратяване на дейността на структурите, които служат като инструмент за влияние на Кремъл в ЕС", подчертават евродепутатите.

Закриването на Руския дом в Берлин

В началото на септември германското правителство взе решение за закриването на Руския дом в Берлин, както и на руското генерално консулство в Бон. Повод стана опитът за атака с дрон, зареден с експлозив, на летището в Лайпциг/Хале. Властите на Германия изразиха становище, че зад диверсията стоят руските спецслужби.

Официалното занимание на Руския дом бе популяризацията на руската култура и руския език в Германия, но той отдавна е смятан за инструмент на кремълската пропаганда. В контекста на войната на Русия срещу Украйна се чуха и подозрения, че руските спецслужби могат да използват центъра като прикритие за шпионаж.