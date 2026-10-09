Парите ни

Китайските мебели заливат Европа

Вносът скочи с над 55% за шест години

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 октомври 2026, 15:12
Китайските мебели заливат Европа
Източник: istock

Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC) алармира за нарастващия внос на мебели от Китай. Организацията е изразила тревогата си пред европейския комисар по търговията Марош Шефчович преди посещението му в Пекин на 8 октомври, съобщиха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Според EFIC вносът води до нелоялна конкуренция за европейските производители.

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БКДМП е член на EFIC и чрез нея представлява интересите на българските фирми на европейско ниво. Конфедерацията представлява около 80% от оборота на европейската мебелна индустрия.

12,5 млрд. евро китайски мебели само за една година

Вносът на мебели от Китай в ЕС е достигнал 12,5 млрд. евро през 2025 г. при 8 млрд. евро през 2019 г. Това е ръст от 55,6%, посочват от Камарата.

За сравнение, мебелният сектор в ЕС осигурява 1 милион работни места в около 130 000 предприятия с оборот над 100 млрд. евро.

Според EFIC ръстът на вноса води пряко до загуба на производствени обеми, приходи и работни места за европейските производители, чийто пазарен дял се измества от китайски мебели. Повечето държави от съюза вече отчитат свиване на производството, затваряне на предприятия, съкращения и отлагане на инвестиции.

В същото време европейските фирми срещат нарастващи пречки при износа за Китай, включително изисквания по стандарти, които не съответстват на международно признатите.

Българските фирми също усещат удара

Проблемът засяга и българските производители. Анкета, проведена от БКДМП сред членовете си през юли, показва, че две трети от фирмите в България са отчели спад на производството и продажбите, а 55% от износителите – влошаване.

„Липсата на поръчки е най-често посочваното предизвикателство, което кореспондира и със ситуацията в Европа. Подкрепяме EFIC в настояването Европейската комисия да отчете натиска върху мебелния сектор. Българските производители искат лоялни условия за конкуренция“, заяви председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков.

По данни, които Живков обяви в края на миналата година, през 2024 г. България е произвела мебели за 535 млн. евро – под пика от 2021 г. Заедно с матраците общият оборот е около 600 млн. евро.

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EFIC ще участва в консултацията на Европейската комисия по нов търговски инструмент, насочен към рисковете от стратегическа зависимост от една страна доставчик.

Конфедерацията настоява проблемите на мебелния сектор да бъдат отчетени и в предстоящото Съобщение на Комисията относно диверсификацията и икономическата устойчивост.

Редактор: Маргарита Костадинова
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