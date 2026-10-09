До 30° в петък, захлаждане през уикенда

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В петък над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

В София максималните температури ще бъдат около 26°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 9 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 9.10.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22°-26°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, около средното за месеца.

През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 10 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя в източната половина от страната ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна - по-слабо.