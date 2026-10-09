България

Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове

Към момента няма достатъчно доказателства, за да се установи дали дроновете, ударили двата кораба, са руски или украински

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 15:01
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Военноморските сили не откриха останки от дрон при огледа на повредения кораб в Черно море, а причината за инцидента и кой е нанесъл ударите остава неизвестно.

Екип от двама военнослужещи се качи на борда, за да провери за останки от дрон и да заснеме щетите. Според старши Иван Кацаров и Велислав Руинов-Риков корабът е силно обгорял вследствие на тежък пожар. При проверката е установено, че товарът е жито, а по борда има следи от използване на аварийно-спасителните средства за евакуация на екипажа, съобщи на брифинг във Варна заместник-командирът на 24 база  подполковник Пламен Дончевпредава NOVA.

„Не намерихме остатъци от дрон. Имаме снимки. Всичко е обгоряло. Влизахме и вътре – и там всичко е обгоряло. Товарът е жито”, посочи старши парашутист спасител Иван Кацаров.

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„Пожарът е бил изключително тежък”, коментира Велислав Яръков от 24 авиационна база.

Корабът е с наклон към кърмата заради пробойна в задната част, през която е влязла вода. По оценка на военноморските сили машинното отделение вероятно е частично наводнено, но при огледа плавателният съд е бил в устойчиво състояние. Не е установен разлив на гориво или други вещества.

От военноморските сили посочват, че още никой не може да каже дали ще потъне корабът.

Наблюдава се и ситуацията около потопения кораб ALFA WATAN.

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Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов  посочи охраната на българското крайбрежие е достатъчно усилена, но войната в Черно море продължава да създава рискове за региона. Той съобщи, че в деня на операцията е бил унищожен пореден дрон на около 15 морски мили източно от Синеморец.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов благодари на екипажите от авиобаза Безмер и вертолетната авиобаза в Крумово, както и на военноморските сили за участието им в операцията. Той увери, че България има готовност да оказва помощ при подобни инциденти, както е направила и при случая с танкера „Кайрос“.

Според него безпилотни апарати ще продължат да падат в морето, докато Русия и Украйна си разменят удари, а вятърът и теченията могат да изхвърлят част от тях по крайбрежието на България.

Стоянов подчерта, че към момента няма достатъчно доказателства, за да се установи дали дроновете, ударили двата кораба, са руски или украински. И двете страни са отрекли да имат отношение към случая, а липсата на намерени останки не позволява технически анализ.

„Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства“, заяви той. Според него интензитетът на ударите се увеличава и вече засяга икономическите зони на България, Румъния и Турция. Стоянов предупреди, че конфликтът продължава да се разширява и не очаква тази тенденция да спре скоро.

По отношение на защитата от безпилотни апарати той посочи, че България разполага с антидрон системи, включително произведени от български компании, а се очаква и допълнително оборудване по американска програма. Според него обаче развитието на системите за противодействие изостава от технологичния напредък на дроновете и няма възможност за гарантиране на 100% защита.

Българската армия осигурява защита на конкретни обекти, а страната участва и в съвместни проекти със съюзници от НАТО и държави от ЕС. Министърът на отбраната поясни, че по механизма SAFE България ще придобие въоръжение за над 3,2 млрд. евро.

Той коментира и призивите за задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, като заяви, че към момента не е необходимо да се предприемат такива действия. По думите му член 5 се прилага при въоръжено нападение срещу държава членка на НАТО, каквото засега не е установено в този случай.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове

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