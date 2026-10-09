Трагедия в Бразилия: Модел на Vogue и Elle почина внезапно на 32 години

32-годишен модел почина ненадейно по време на медицински преглед на новородения си син.

Гиане Алвеш завелa най-малката си рожба - 45-дневния Фелипе - на рутинна консултация, когато получила фатален инфаркт на 2 октомври. В трагичния момент тя била придружена от съпруга си Хосе Собриньо и 7-годишния им син Гаел. Внезапното влошаване на състоянието ѝ е станало в град Кондеуба, Бразилия, съобщава The Mirror.

Нейният агент Мигел Криспим потвърди, че тя е починала в болницата, и подчерта, че не е имала никакви предишни здравословни проблеми.

Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolina em São Paulo, morre aos 32 anos https://t.co/opJNYsHqWB https://t.co/EO2Am2VeEW — g1 São Paulo (@g1saopaulo) October 6, 2026

„Това беше огромен шок за всички ни, тъй като Гиане беше напълно здрава жена. Не пиеше, не пушеше, не приемаше никакви лекарства и редовно си правеше медицински прегледи. Здравето ѝ беше отлично, особено след като наскоро бе родила“, сподели Криспим пред местните медии.

По думите на агента, който представлява манекенката повече от 12 години, бременността ѝ е протекла съвсем нормално. Той я описва като „честна, любяща жена и изключително добър човек“.

https://t.co/MN48FuvE0e Descoberta enquanto trabalhava como frentista, baiana brilhou nas passarelas do mundo e teve morte súbita após consulta médica do filho #GianeAlves #Modelo #QuemFoiAModelo #ModeloInternacional #Carreira #MorteSúbida #Entenda #OQueAconteceuComGianeAlves — Revista Bons Fluidos (@Bonsfluidos) October 6, 2026

Кариерата на Гиане започва съвсем случайно. През 2015 г., докато работи на бензиностанция в Сао Пауло на 21-годишна възраст, тя е забелязана от моден скаут. По онова време тя никога не е планирала да стане модел и се е съгласила на среща с агенцията едва след като непознатата жена настоятелно я открива на работното ѝ място.

Успехът не закъснява - бързо започват да валят оферти за кастинги, прослушвания и фотосесии. Още същата година тя подписва договори с международни марки и заминава да гради кариера в чужбина.

В хода на професионалния си път тя дефилира и заснема сесии в Лондон, Ню Йорк, Милано, Германия, Португалия и Бразилия. Работила е на подиума на Седмицата на модата в Сао Пауло и има редакционни фотосесии за водещи модни списания като Vogue Brasil, Vogue Italia, L'Officiel и Elle.

Modelo baiana acompanhava filho de 45 dias em consulta quando morreu por mal súbito #GianeAlves #Moda https://t.co/WVIIPdLO0H — NSC Total Trends (@nsctotaltrends) October 6, 2026

През последните години Гиане се завръща да живее в родния си град със съпруга и двете си деца.

„Тя искаше по-спокоен и здравословен начин на живот, затова реши да се премести в провинцията, да избяга от суетата и да отгледа децата си в хармония“, обясни Криспим.

Погребението на Гиане Алвеш се състоя в Кондеуба.