Стартират плащанията към земеделците по Кампания 2026

Плащанията към земеделските производители по Кампания 2026 ще стартират от 20 октомври. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на дискусионния форум „Бъдещето на българското земеделие – политики, конкурентоспособност и устойчивост“ в Пловдив, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

По думите на министъра индикативният график за предстоящите плащания е изготвен и следващата седмица ще бъде публикуван на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

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Аванси за плодове и зеленчуци още през октомври

Първи ще получат средства производителите на плодове и зеленчуци.

„До края на октомври по сметките на производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат наредени авансовите плащания по обвързаното подпомагане. ДФЗ ще извърши плащания по над 40 интервенции до края на настоящата година“, каза Абровски.

Той подчерта, че стопаните трябва да имат предвидимост и яснота за подкрепата, на която могат да разчитат.

Напояване за още 400 хил. декара

Като ключов фактор за устойчивостта на сектора министърът открои напояването. По Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. са одобрени 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура. Чрез тях се очаква да бъде осигурена възможност за напояване на още 400 хил. дка.

Към момента се очаква осем от проектите да бъдат завършени до края на 2026 г., съобщи Абровски.

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„Без надеждна напоителна инфраструктура трудно можем да говорим за устойчиво производство. Това са конкретни резултати, а не просто намерения на хартия“, заяви министърът.

Нов закон ще насърчава кооперирането

Абровски акцентира и върху работата по новия закон за кооперирането. С него ще се създадат реални стимули за доброволно обединяване на земеделските производители и ще се осигури на стопаните по-силна позиция при договарянето и реализацията на продукцията им.

„Нашата цел е една – българското земеделие да бъде силен и конкурентоспособен бизнес, който произвежда, създава добавена стойност и осигурява доходи“, каза в заключение министърът.

Форумът се провежда под патронажа на областния управител на Пловдив Георги Янев, който подчерта значението на региона за българското земеделие и хранителната индустрия. В него участваха ръководството на ДФЗ, представители на Българската агенция по безопасност на храните и на „Напоителни системи“, както и близо 200 земеделски производители от региона.