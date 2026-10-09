Откриха откраднатите картини на Огюст Реноар след дръзкия обир в Южна Франция

Д ве ценни платна на известния френски импресионист Огюст Реноар, откраднати преди месец от музей в южната част на Франция, са били намерени и върнати, съобщиха от общинската администрация на град Кан сюр Мер, съобщи BBC.

Картините бяха задигнати на 8 септември, когато обирджии срязаха оградата и счупиха прозорец на музея „Реноар“ - имението, в което художникът прекарва последните си години. По време на бягството престъпниците са използвали електрически трион, за да изрежат платната от рамките. Първоначално те отнесли четири картини, но изпуснали две от тях в градината на музея, докато бягали.

Във връзка с обира са арестувани шестима заподозрени, потвърждават от общината.

„Портрет на мадам Колона Романо“ и „Момиче при кладенеца“

Откраднатите произведения са „Портрет на мадам Колона Романо“ (Portrait of Madame Colonna Romano, 1910 г.) и „Момиче при кладенеца“ (Jeune fille au puits, 1886 г.).

„Тези две картини са много повече от произведения на изкуството. Те са част от историята на нашия град, от културното ни наследство и от завета, който Огюст Реноар оставя на Кан сюр Мер“, заяви кметът на града Бриан Масон, изразявайки огромната си радост и облекчение от бързата развръзка.

Музеят „Реноар“ отваря врати през 1960 г. и съхранява 12 оригинални платна на художника, както и личните му вещи - включително неговия статив, инвалидна количка, снимки и писма.

Two Renoir paintings stolen from French museum are recovered https://t.co/sPG95a33KG — BBC News (World) (@BBCWorld) October 9, 2026

Вълна от дръзки арт обири в Европа

Случаят с картините на Реноар е поредният от поредица гръмки обири на произведения на изкуството в Европа през последните месеци:

Италия: По-рано тази година от музей близо до град Парма бяха задигнати картини на Реноар, Пол Сезан и Анри Матис по време на светкавичен обир, продължил едва три минути. Скъпоценните платна бяха открити и върнати през август.

По-рано тази година от музей близо до град Парма бяха задигнати картини на Реноар, Пол Сезан и Анри Матис по време на светкавичен обир, продължил едва три минути. Скъпоценните платна бяха открити и върнати през август. Париж: Миналия октомври Франция стана свидетел на един от най-големите обири на бижута в историята си. Предрешени като строителни работници, крадци нахлуха в галерия „Аполон“ на Лувъра в пиков час и задигнаха коронни скъпоценности на стойност 88 милиона евро, принадлежали на френски кралици и императрици от XIX век.

Подробности за акцията по откриването на картините на Реноар предстои да бъдат оповестени от френските власти.