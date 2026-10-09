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Мъж търсеше място за къмпинг в Google Maps. Вместо това направи откритие на 390 милиона години

Жоел Лапоант разглеждал Google Maps, когато забелязал необичайна сферична структура. Тя се оказала огромно откритие

9 октомври 2026, 15:43
Мъж търсеше място за къмпинг в Google Maps. Вместо това направи откритие на 390 милиона години
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П рез 2024 г. ви съобщихме за мъж, който забелязал необичайна сферична структура в региона Кот Нор в Квебек с помощта на Google Maps. Нови изследвания потвърдиха, че той е направил наистина забележително откритие.

Жоел Лапоант планирал къмпинг в района, когато забелязал образуванието с диаметър около 15 километра, заобикалящо езерото Марсал в Квебек. Лапоант се свързал с геофизика Пиер Рошет от Изследователския и преподавателски център по гео научни изследвания на околната среда (CEREGE) във Франция за помощ при идентифицирането на странната структура, вярвайки, че тя потенциално може да бъде място на древен метеорен кратер.

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Сигурни сме (съдейки по собствената ни пощенска кутия), че учените получават голям брой съобщения за потенциални открития от обществеността, но за щастие Рошет взел сигнала достатъчно сериозно, за да го проучи допълнително.

„Разглеждайки топографията, тя много силно подсказва за метеорен удар“, заявява Рошет.

Заедно с колеги Рошет разгледал района отблизо и стигнал до извода, че малкият пръстен от планини, заобикалящ езерото, вероятно е бил погрешно категоризиран в миналото.

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„Тази формация, интерпретирана като вулканокластична диатрема под името Марсалска брекчия, разположена в район без постгренвилски магматизъм“, пише екипът в доклад, представен на 86-ата годишна среща на Метеоритното общество през 2024 г., „в действителност съответства повече на бедна на класти импактна стопилка от дъното на кратер, доста сходна със случаите с Мистастин и Янисярви“.

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Това било интригуващо, но все още не представлявало официално потвърждение за метеорен удар. В момента на Земята са открити едва около 200 потвърдени импактни структури, така че това би било рядка и изключително впечатляваща находка.

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Гордън Осински, планетарен геолог от Университета Уестърн и директор на базата данни Impact Earth, бил скептичен, че това е импактен кратер, но въпреки това останал заинтригуван от потенциалното откритие и решил да се присъедини към експедицията до мястото, организирана от CEREGE.

Това се оказало много добро решение. След като пристигнал на езерото с хидроплан, екипът бързо открил „конуси на разрушение“ (shatter cones) - конични образувания в скалите, които се получават от преминаването на ударни вълни след импактно събитие.

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„Това е единственото недвусмислено доказателство за метеорен удар, което можете да видите на терен с просто око“, обяснява Осински в изявление за НАСА.

Изследвайки проби от скалата, екипът установява, че сблъсъкът най-вероятно е станал преди около 390 милиона години, което е голям късмет за съвременните хора. Според Осински, ако същият метеорит падне днес, той би причинил „регионална разруха от мащаб, който би заличил големи градове и би имал глобални климатични последици“.

Екипът е наименувал импактния кратер Uhackatik след консултация с местния народ Екуанитшит Ину, като се очаква той да бъде официално потвърден като такъв при следващата среща на комисията на Метеоритното общество.

„Насърчавам всички да не пренебрегват интуицията си или някое наблюдение, дори ако то не е в тяхната област на компетенция“, казва Лапоант пред Radio Canada, добавяйки пред Montreal City News, че е бил „на седмото небе“ от щастие.

Очаква се на Земята да има и други неоткрити импактни кратери, които чакат да бъдат намерени. Може би хвърлете един поглед наоколо следващия път, когато планирате къмпинг.

Източник: iflscience    
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