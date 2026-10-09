НЗОК хвана аптеки с неоснователно получени над 1 млн. евро

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми е установила Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) при проверки в аптеки. Това сочи съобщение на касата.

Координираните проверки са извършени от НЗОК, ДАНС, Икономическа полиция - МВР и Министерството на здравеопазването в 21 аптеки на територията на регионални здравноосигурителни каси в 12 области.

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Какво са проверявали инспекторите

Проверките са се фокусирали върху отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между националния номер на лекарството и неговия продуктов код (GTIN). Именно в тези случаи са установени нарушенията и неоснователно получените суми.

Във връзка с нарушенията и получените без правно основание суми НЗОК е изискала допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ АД и за 2025 г.

Идва контрол в реално време

За да не се допускат подобни случаи, касата предприема конкретни действия за въвеждане на контрол в реално време. Това става в координация с „Информационно обслужване“, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти.

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НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за коректното и законосъобразно разходване на публичните средства, заявяват от касата.