Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

Г олям пожар избухна във вилната зона край бургаското село Изворище. Огънят се разраства и е достигнал непосредствена близост до жилищните постройки, съобщава БНТ.

Големият пожар в Бургаско е овладян

На място са изпратени четири екипа пожарникари, които трябва да овладеят пламъците и да не допуснат разпространението им към намиращите се в района къщи.

Към момента пожарът продължава да се разраства. Засега не се съобщава за пострадали хора, нанесени щети по сгради.

Точно загасиха пожара край Изворище и пламна нов

Ситуацията остава динамична. Няма информация за причините за възникването на огъня.