Свят

Обирът на века в Италия: Крадци задигнаха винo за 5 милиона евро

Маскирани престъпници откраднаха 30 000 бутилки от най-престижните тоскански вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso

9 октомври 2026, 15:27
Обирът на века в Италия: Крадци задигнаха винo за 5 милиона евро
Източник: iStock

Д ръзка и прецизно организирана кражба разтърси италианския винопроизводителен сектор. Маскирани обирджии задигнаха 30 000 бутилки първокласно тосканско вино на обща стойност близо 5 милиона евро от складовата база на легендарната винарна Marchesi Antinori в Тоскана, съобщи BBC.

Обирът е извършен през почивните дни, точно когато фамилната компания е подготвяла голяма пратка за износ за чужбина. По информация на италианските медии най-малко седем маскирани мъже са успели да обезвредят алармените системи, да спрат охранителните камери и да използват фирмените електрокари, за да товарят бутилките в два големи камиона.

Професионален удар с вътрешна информация

Загубите включват едни от най-скъпите и търсени тоскански червени вина - Tignanello, Solaia и Guado al Tasso. Единичната цена на тези бутилки на пазара варира между 150 и 500 евро.

От компанията смятат, че прецизният подбор на откраднатите партиди показва, че извършителите са били отлични познавачи на виното и най-вероятно са разполагали с вътрешна информация за логистиката на склада.

„Кражба от такъв мащаб и с такава стойност никога не се е случвала в Италия“, заяви пред Corriere della Sera главният изпълнителен директор на компанията Ренцо Котарела.

Пред Financial Times той допълни, че реализирането на подобно количество легендарно вино на световния пазар няма как да остане незабелязано.

В следите на откраднатите камиони

Обирът е разкрит едва в понеделник сутринта, когато служителите на склада пристигнали на работа. Към момента няма арестувани заподозрени, но ръководството на винарната се надява полицията бързо да влезе в дирите на извършителите.

„Два камиона, пълни със стока, не могат просто така да се изпарят във въздуха. Пътищата в Тоскана са пълни с камери и се надяваме с малко късмет да си върнем поне част от бутилките“, коментира Котарела.

Вълна от винени обири в Италия

Фамилията Marchesi Antinori произвежда вино от далечната 1385 г. и изнася продукцията си в 170 държави, като за изминалата година отчита приходи от над 263 милиона евро.

Случаят обаче не е изолиран. От началото на годината в Италия се наблюдава серия от обири в изби и складове за скъпи напитки. По-рано бяха регистрирани два подобни удара в северния регион Пиемонт, където бе задигнато висококачествено вино за стотици хиляди евро.

Източник: BBC    
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