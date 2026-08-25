България

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

Всички комуникации в общинския център са прекъснати

Василена Василева Василена Василева

25 август 2026, 08:36
Обявиха бедствено положение в община Струмяни
Източник: БГНЕС

Б едствено положение е обявено на територията на община Струмяни, след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска.

Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора, наложила се е евакуация на 7 човека.

Обявиха частично бедствено положение в Хасковско

Всички комуникации в общинския център са прекъснати.

“Доста голямо е количество валеж снощи късно вечерта, около 11:00 часа, при нас първият сигнал е в 11:39 часа. Колегите са насочени от директно тук към Струмяни и Илинденци, затруднен достъпът вследствие на огромни дървета и наноси, които водата е донесла, евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има разрушения по мостови съоръжения", заяви пред БНР директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, който е на място.

"В момента работят екипите, така че да се отстраняват тези дървета, да премахват наноси. Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната жп линията - към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена е организация от наши екипи, доброволци, военнослужещи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите, и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалният живот", добави той.

Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни, допълни кметът Емил Илиев. Той беше категоричен, че водното бедствие е следствие от унищожителните пожари в Пирин миналото лято. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

Безгранично: Унгария - високи заплати и европейски живот, но и по-скъпо от България

Безгранично: Унгария - високи заплати и европейски живот, но и по-скъпо от България

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да помогна на котката си по време на раждане

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 2 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 2 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 2 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

Свят Преди 9 минути

Германските власти откриха трети дрон и 50 грама хексоген край логистичния център на НАТО и Украйна в Лайпциг. Разследващите подозират намеса на руското военно разузнаване в опита за нападение срещу карго полети и украински самолети

НСБП пита защо магистрат от СГП се преназначава във Военно-окръжната прокуратура

НСБП пита защо магистрат от СГП се преназначава във Военно-окръжната прокуратура

България Преди 14 минути

Организацията сравнява случая с друго отхвърлено искане и настоява за еднакви критерии

Женската консултация: Въпросите, които вълнуват всяка бъдеща майка

Женската консултация: Въпросите, които вълнуват всяка бъдеща майка

Любопитно Преди 30 минути

Кога да отида на лекар, колко прегледа ме чакат и какво включват

„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори

„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори

Свят Преди 33 минути

В отговор на думите на американския финансов министър Скот Бесент, че това е „най-голямата единична финансова офанзива в историята“, иранският министър на икономиката Али Маданизаде заяви, че страната му е „напълно подготвена за санкциите на САЩ“

Здраве и дълголетие: Как скоростта на ходене е ключов показател за стареенето на мозъка

Здраве и дълголетие: Как скоростта на ходене е ключов показател за стареенето на мозъка

Любопитно Преди 41 минути

Ново проучване показва, че хората, които ходят бързо, имат с близо 50% по-нисък риск от когнитивен спад. Експерти разкриват как темпото на походката се превръща в огледало за здравето на цялото тяло и как да подобрим физическите си възможности

КЗП

Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените

България Преди 44 минути

Комисията ще санкционира отделно всеки необосновано поскъпнал продукт и всеки засегнат търговски обект

Украйна обвини Герасимов във военни престъпления за ударите по Киев

Украйна обвини Герасимов във военни престъпления за ударите по Киев

Свят Преди 44 минути

Киев твърди, че руският генерал лично е командвал най-масирания обстрел на украинската столица на 2 юли

Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“

Българските железници с ново лице - показват първата електрическа жп мотриса „Алстом“

България Преди 50 минути

Страната вече е получила 12 от общо 35 мотриси по договор за близо 155 млн. евро, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост

Големият пожар в Хасковско, причинен от дете, вече е локализиран

Големият пожар в Хасковско, причинен от дете, вече е локализиран

България Преди 56 минути

През цялата нощ пожарникари продължиха борбата с огнената стихия

Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

Експерт за заглушителя в София: Може да спира дронове и дистанционно активирани бомби

България Преди 1 час

Според Павел Петров устройството вероятно е предназначено за защита на автомобил или охраняван кортеж и може да блокира различни радиосигнали.

Градушка с размери около 2 см удари София

Градушка и порой удариха София: Каква е ситуацията след стихията

България Преди 2 часа

Няма данни за пострадали хора, а повечето сигнали за паднали дървета и завирени улици са обработени за около час

Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава

Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава

България Преди 2 часа

В операцията е включен и дрон с термо камера

Съдът решава: Ще останат ли в ареста членовете на „Кръв и чест“ в Пловдив

Съдът решава: Ще останат ли в ареста членовете на „Кръв и чест“ в Пловдив

България Преди 2 часа

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка и за баща и син, обвинени в проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие

Парламентът обсъжда промените в Закона за държавния служител

Парламентът обсъжда промените в Закона за държавния служител

България Преди 2 часа

Предлага се да бъде създаден специален списък на длъжностите, определени като такива с висок корупционен риск

Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

Свят Преди 2 часа

Ударът е повредил машинното отделение на кораба, но екипажът е в безопасност

<p>AP: САЩ готвят&nbsp;най-мащабната&nbsp;отмяна на визи в историята</p>

AP: САЩ се готвят да отнемат визите на до 200 000 души

Свят Преди 3 часа

Администрацията на Доналд Тръмп подготвя масова отмяна на туристически и бизнес визи на чужденци, поискали убежище

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

10 плюсове и минуси на Хаванската болонка

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Мария Бакалова озвучава коледна анимация, партнира си с Октавия Спенсър

Edna.bg

Рики Мартин се завръща в киното

Edna.bg

Нов директор в Левски?

Gong.bg

Време е за US Open: Григор излиза срещу Лоренцо Джустино

Gong.bg

Частично бедствено положение в Сатовча и Струмяни след бурята

Nova.bg

В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг

Nova.bg