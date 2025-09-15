България

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието, добави държавният глава

15 септември 2025
О т поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Това каза президентът Румен Радев при откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София. 

Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници

"Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието", добави държавният глава.

Новата 2025/2026 учебна година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 хиляди първокласници, с общо над 716 000 ученици и с 95 500 учители.

"Скъпи ученици, пожелавам ви много здраве, устрем и успех по светлия път към занятието.  Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България. То ще зависи от вас.  На добър час!", обърна се президентът към възпитаниците на двете учебни заведения.

"За мен е огромно удоволствие заедно да открием новата учебна. Благодаря за поканата да споделим вълнението от първия училищен звънец, който днес ще оттекне над цяла България.  Защото от поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом.  Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието", заяви държавният глава, цитиран от NOVA, пред събралите се ученици, родители и  учители.

По думите му двете учебни заведения са се утвърдили като средища на знанието със  своите здрави традиции,  с утвърдените си педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие. 

"Изградили сте една модерна и прекрасна екосистема,  а именно отлично съжителство между двете училища, макар да са с различен профил.  Но колкото и да е различен този профил – вие имате общ поглед към бъдещето. А той е  - изграждането на не само на интелектуално развитие,  но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината".

Радев  изказа признателност към българските учители -  за всеотдайността им към високоблагородната им мисия,  за любовта и грижите им към прекрасното младо поколение на България.

Президентът благодари и на родителите на учениците, "без чиято градивна роля и подкрепа, усилията в образователния процес биха били напразни".

"Искам да пожелая успех на нашите първокласници. А на зрелостниците, за които тази година ще е последна в училище – искам да ви призова да носите родината в сърцето си, независимо къде ще изберете да продължите образованието си или да живеете след това", заяви държавният глава.

 

Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва да полага най-голяма грижа

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

15 септември е - Честит първи учебен ден!

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

Източник: БТА/Николай Трифонов    
