България

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите!", пожела лидерът на "ДПС - Ново начало"

15 септември 2025, 08:36
Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало
Източник: Пресцентър на

П ървият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по повод старта на новата учебна година за хиляди деца у нас. 

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще! На добър час!", пожела още той.

Източник: ДПС - Ново начало    
Пеевски 15 септември
