Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници

Просветният министър отправи приветствие към ученици, учители и родители

15 септември 2025, 08:42
Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници
Източник: МОН

Ч естит първи учебен ден! Днес над 700 хиляди ученици ще пристъпят училищния праг. За всяко едно от тези семейства това е ден с огромно значение и вълнение, казва в приветствието си за първия учебен ден министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той отбелязва в него, че първият учебен ден винаги е бил един от най-светлите и обичани празници за цялото ни общество. Празник за всички, които виждаме в образованието път към това да станем по-добри и успешни в живота. Защото училището ни дава не само знания, а много повече - учи ни да бъдем активни и отговорни, хора с ценности, които могат да мислят критично и да отстояват позиции.

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Това е ден, който ни зарежда с вяра, оптимизъм и надежда за бъдещето. Днес всички заедно празнуваме знанието, отдаваме почит на учителите и се радваме на усмивките на децата, казва министър Вълчев в приветствието си.

Източник: МОН

В него той отбелязва, че разбира се, най-специален е този ден за първокласниците, които за първи път ще седнат на училищния чин. "На всички тях пожелавам преди всичко здраве, упоритост и любознателност. Нека заедно ги научим, че за да знаеш правилните отговори, трябва да не се страхуваш да задаваш въпроси. Обучението не е надпревара за оценки, а възможност да откриеш своето място в света", казва образователният министър.

15 септември е - Честит първи учебен ден!

Той се обръща и към учителите, като им казва, че днес всяко цвете, което ще получат, е малък символ на уважението на обществото ни към Вашия труд и себеотрицание. Зная колко много са предизвикателствата и колко много давате всеки един ден. На Вас обществото ни е поверило най-важната мисия - да направите децата ни знаещи и можещи, а заедно с това да ги изградите като добри хора. Преподавайте и учете на добро децата ни! 

Министър Красимир Вълчев поздравява и родителите в своето приветствие. "Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет, няма да уважават и родителите си. Един от най-добрите начини да подкрепим образованието на децата е като им покажем уважение към техните учители. Вярвайте им. Само така ще постигнем истински големи успехи", казва образователният министър. 

Той припомня, че всъщност учебната година вече започна на 1 септември - както в спортните училища в България, така и в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента. "На екипите на тези центрове на българщината, пръснати по целия свят, желая никога да не губят тази любов към родината и да я възпитават в десетките хиляди деца, които четат и учат на български език на хиляди километри от страната ни", пожелава министър Красимир Вълчев. 

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

"Поздравявам и екипите на всички детски градини и ясли. Грижете се за нашето бъдеще, защото „първите седем“ са тези, които поставят основата за всички успехи в образованието - от училищните до академичните. Уважаеми директори, учители, педагогически и непедагогически специалисти, скъпи родители и ученици, бъдете здрави и нека тази учебна година да донесе много нови успехи! На добър час", с тези думи завършва приветствието на образователния министър.

Новата 2025/2026 учебна година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 000 първокласници, с общо над 716 00 ученици и с 95 500 учители.

biss.bg
