Снежни бури, торнада и температури до 32°C - екстремно време в САЩ

В етрове, снежни бури и жеги донесоха екстремни метеорологични условия в повече от половината от САЩ, предаде Асошиейтед прес.
Бури в източната част на САЩ принудиха авиокомпаниите да отменят вчера около 4000 полета в цялата страна.
Over 4,500 flights have been cancelled following forecasts of extreme weather - from snowstorms to tornados and heatwaves - in various parts of the USA. https://t.co/hbrjJ6EfB1— The Brussels Times (@BrusselsTimes) March 16, 2026
Много училища затвориха по-рано в щатите от средноатлантическия регион, където бяха прогнозирани силни ветрове и торнада.
WASHINGTON (AP) — Chaotic weather coast to coast in the U.S. — from unusual heat in California to damaging winds around Washington, D.C. — put over 100 million people in the path of extreme conditi… https://t.co/cjsBdkX1kb— News 19 (@whnt) March 16, 2026
Снежни бури затрупаха части от щатите Мичиган, Уисконсин и Минесота, докато проливни дъждове наводниха домове и отнесоха пътища в Хавай.
Същевременно Калифорния се бори с необичайно високи температури за това време на годината. В районите около Сан Франциско температурите могат да достигнат до близо 90 градуса по Фаренхайт (32 градуса по Целзий).
The Storm Prediction Center issues Day 1 Fire Weather Outlook (Max Risk: Critical) at Mar 17, 6:22z https://t.co/X2u56x1e24 pic.twitter.com/Y0krFTmzxK— MD1131 (@MaxD1131) March 17, 2026