Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Ще бъдат назначени нови областни управители

Обновена преди 29 минути / 13 май 2026, 08:44
Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката
Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно
От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?
Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента
Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове
Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“
НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

П равителството на министър-председателя Румен Радев провежда първото си редовно заседание, като в дневния ред са включени серия от кадрови и структурни промени в администрацията и службите за сигурност.

Първо редовно заседание на кабинета "Радев"
В началото на заседанието Радев подчерта, че

критичното състояние на редица сектори и продължаващото намаляване на покупателната способност на хората изискват ясни приоритети, спешни и адекватни действия. По думите му парламентарната група на „Прогресивна България“ вече е внесла важни законопроекти, насочени към противодействие на ръста на цените и тяхното овладяване, но това е само първата стъпка.

Премиерът заяви, че е необходим всеобхватен подход, който не само да контролира крайните цени, но и да подобрява механизмите на ценообразуване, да ограничава нелегалната конкуренция и да защитава българските производители. Според него усилията трябва да бъдат насочени и към укрепване на националната търговска база, съкращаване на веригите за доставка, гарантиране качеството и произхода на храните, както и повишаване устойчивостта на страната при външни икономически шокове.

В контекста на предстоящия летен сезон министър-председателят обяви, че

ще изиска доклади от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на земеделието и храните относно готовността за противодействие на горските пожари. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите ще бъдат поискани анализи за очаквани проблеми с безводието и необходимите превантивни мерки.

„Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие“, коментира Радев, като допълни, че редица кметове от поречието на река Дунав са се обърнали към него с искане за спешна помощ по дълго отлагани проблеми, оставени нерешени от предишни управления. Той увери, че правителството ще търси решение, като министрите на здравеопазването и земеделието ще предоставят допълнителна информация пред медиите по темата.

Премиерът също така обърна внимание на стартиралата специализирана полицейска операция срещу производството и разпространението на наркотици, престъпността и войната по пътищата, като призова министъра на вътрешните работи да информира обществото за хода на действията.

Основен акцент на днешното заседание е освобождаването и назначаването на областни управители в страната. Кабинетът ще разгледа проекторешение за освобождаване на настоящите областни управители и назначаването на нови на тяхно място, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред предвидените промени е и предсрочното освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ДАНС. На поста се очаква да бъде назначен Станчо Станев, който да заеме мястото на досегашния заместник-ръководител Деньо Денев.

Министрите ще обсъдят и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, който е в сила от 2009 г., както и определяне на представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В дневния ред е включено и предложение до президента за издаване на укази, свързани с освобождаване от длъжност и военна служба на офицер от висшия команден състав, както и назначаване на временно изпълняващ длъжността на вакантен военен пост.

Новото правителство беше избрано на 8 май, когато парламентът гласува кабинета, предложен от Румен Радев, и той положи клетва. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри.

Премиерът очерта като основен приоритет тясното взаимодействие между изпълнителната власт и Народното събрание, като подчерта, че успехът на кабинета ще зависи от стабилната институционална координация.

Източник: БТА/София Господинова    
