България

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Местните в село Поповица описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 години се грижил за болната си съпруга

24 ноември 2025, 14:47
Б ившият военнослужещ Петко Минков търсил старчески дом за себе си и съпругата си, за да се отърве от тормоза на проблемния си внук. Това споделиха хора от село Поповица, Пловдивско, съобщава "Фокус".

В ранните часове на съботния ден 83-годишният Минков е застрелял внука си и съпругата си с пушка, а след това се самоубил, сочи първоначалната версия на разследващите. 

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Местните описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 години се грижил за болната си съпруга, след като тя претърпяла мозъчна операция. Жената била с деменция и трудноподвижна. 

"Той не беше безхаберник. Оплакваше ми се, че внукът му по цяла вечер прави купони и не може да спи вечер, а на другата сутрин трябва да е адекватен за грижите за жена си. Момчето беше добро и кротко, но не мога да кажа след алкохола и наркотиците какво се случва. Не знаех, че е започнал работа. По принцип изкарваше по 1-2 месеца и напускаше. По цяла нощ се шляеше по улиците с една група. Тази група го поведе по лошия път с наркотиците и алкохола", разказаха още хора от селото. 

В селото са потресени от трагедията и хората избягват да говорят. Но някои от тях споделят, че 23-годишният Петко вземал дрога дори от осъдения Петър Пеев за смъртта на баща му, съобщава "24 часа".

Бай Петко има дъщеря, която от години живее в Северна България. Внукът му, носещ неговото име, e син на неговия син. Синът на бившия военнослужещ е бил убит преди години по време на събор в селото, разкриват още местните след трагедията.

На 12 юни 2022 година бащата на Петко - Йордан Минков и синът му пили алкохол с приятели. Тръгнали да се прибират и в района на гарата засекли Пеев, който също бил в нетрезво състояние. Избухнал скандал, Йордан бил ударен, паднал на земята и два дни по-късно издъхнал.

След смъртта семейството се разпаднало. Бабата и дядото напуснали Поповица и отишли в Банско, където прекарали 3 години. През това време съпругата на покойния им син Мария ремонтирала къщата. Когато свекърът и свекървата се върнали, я прогонили.

"Бял ден не видя Мария с този свой свекър. Все беше недоволен от нея", разказа пред "24 часа" съседка на семейството. Жената се премества с двете си деца при родителите си в съседното село Селци. Преди месец обаче Петко се върнал в Поповица при баба си и дядо си и се нанесъл да живее на втория етаж.

Хората нямат обяснение за случилото се. Предполагат, че силен афект е причината за жестоко убийство.

По-късно днес Окръжна прокуратура Пловдив ще даде официални подробности по случая.

Източник: Фокус     
убийство Поповица Възрастен мъж Семейна трагедия Наркотици и алкохол Грижи за болна съпруга Тормоз от внук Пловдивско Афект
