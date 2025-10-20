Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

З аради момиче на 13 години е станало убийството в мола вчера. Девойката е бивше гадже на убития 15-годишен Красимир. Сега тя е излизала с наръгалия го Гоги, пише "24 часа", позовавайки се на свои източници.

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно. Красимир, който е щангист, се ядосал и почнал да заплашва Гоги, става ясно от една от първите версии за трагедията, разиграла се в столичен мол в неделя.

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двамата се засели случайно в мола. След поредните заплахи Гоги извадил нож и наръгал Красимир. Той починал в болницата. Гоги избягал, но бил заловен тази нощ.

Очаква се 16-годишният младеж да бъде задържан. Той е криминално проявен.

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата. Това съобщиха от СДВР. Той е бил арестуван минути след полунощ и след часове издирване. Освен него е задържан и един свидетел.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Вчера момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 20:00 часа. Момчето бе транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н. И. Пирогов". По-късно от лечебното заведение съобщиха, че то е починало.

Очевидци на инцидента споделиха, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва.

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешната помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола.

Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.