Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

20 октомври 2025, 12:41
Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения
Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария
Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив
Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство
Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"
Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол
Среща

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2
Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

З аради момиче на 13 години е станало убийството в мола вчера. Девойката е бивше гадже на убития 15-годишен Красимир. Сега тя е излизала с наръгалия го Гоги, пише "24 часа", позовавайки се на свои източници. 

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно. Красимир, който е щангист, се ядосал и почнал да заплашва Гоги, става ясно от една от първите версии за трагедията, разиграла се в столичен мол в неделя.

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двамата се засели случайно в мола. След поредните заплахи Гоги извадил нож и наръгал Красимир. Той починал в болницата. Гоги избягал, но бил заловен тази нощ.

Очаква се 16-годишният младеж да бъде задържан. Той е криминално проявен.

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата. Това съобщиха от СДВР.  Той е бил арестуван минути след полунощ и след часове издирване. Освен него е задържан и един свидетел. 

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Вчера момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 20:00 часа. Момчето бе транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н. И. Пирогов". По-късно от лечебното заведение съобщиха, че то е починало.

Очевидци на инцидента споделиха, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва. 

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешната помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно. 

Инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола. 

Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано. 

Източник: 24 часа/NOVA/ БТА,Петя Куртева        
Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

