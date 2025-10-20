„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

Т реньорката на 15-годишното момче, което загина след като бе намушкано с нож в столичен мол, публикува емоционални послания в социалната мрежа Facebook. Жената, която е била негов треньор и близък човек, сподели мъката си от трагедията и разкри, че часове преди нападението момчето ѝ е писало, че тръгва за тренировка.

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

„Краси... дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа: "Тренер, идвам към залата"... и не дойде. Да умреш от нож... в мирно време, в някакъв скапан мол. Казах ти, че брат ти те води към гибел... мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете... сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още…“, пише Кристина Колева.

В друг свой пост тя добавя:

„Това дете днес беше брутално заклано в мол. Прекрасно дете. Беше мой спортист. Днес говорих с него. Мир на душата ти, момче... Обичам те.“

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Тя споделя още едно съобщение:

„Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти, дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене... о, детенце.“

Трагедията разтърси спортната общност и предизвика вълна от съчувствие в социалните мрежи.

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Какво знаем по случая досега

15-годишният Краси беше намушкан в неделя вечер в столичен търговски център, пред киното на последния етаж. Сигналът за инцидента е подаден около 19:30 часа, а екип на Спешна помощ е пристигнал на мястото за 4 минути.

Момчето е транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, където по-късно е починало.

След часове издирване полицията задържа предполагаемия извършител - връстник на жертвата, както и един свидетел.

Очевидци споделят, че инцидентът се е случил изключително бързо и без предизвестен конфликт. Молът е известен с групички тийнейджъри и чести сбивания, заради което пред входа му винаги има патрулка.

Работата по изясняване на обстоятелствата и всички съпричастни лица продължава.