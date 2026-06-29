България

Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”

Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 17:58
Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”
Източник: iStock/Getty Images

Р айонният съд освободи от ареста мъжа, задържан след акцията на ГДБОП в кметството на район "Приморски" във Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, предаде NOVA.

Съдът постанови спрямо Станислав Радев най-леката мярка за неотклонение - подписка. Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Самият Радев заяви, че се грижи за болен баща на 77 години. 

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Прокуратурата поиска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Според обвинението геодезистът е участвал в изготвянето на голям брой документи, които са станали основа за издаване на Удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Става дума за над 1000 документа с неверни факти и обстоятелства. 

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С такива документи е започнал строежът на комплекса “Форест клуб” в Баба Алино.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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