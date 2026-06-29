Пуснаха под домашен арест обвиняем за „Баба Алино”

Р айонният съд освободи от ареста мъжа, задържан след акцията на ГДБОП в кметството на район "Приморски" във Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, предаде NOVA.

Съдът постанови спрямо Станислав Радев най-леката мярка за неотклонение - подписка. Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Самият Радев заяви, че се грижи за болен баща на 77 години.

Първо обвинение след акцията на ГДБОП в Кметство „Приморски“ във Варна

Прокуратурата поиска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Според обвинението геодезистът е участвал в изготвянето на голям брой документи, които са станали основа за издаване на Удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Става дума за над 1000 документа с неверни факти и обстоятелства.

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С такива документи е започнал строежът на комплекса “Форест клуб” в Баба Алино.