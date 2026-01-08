Пари

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

Очаква се нивата на инфлация да останат около целта от 2%

8 януари 2026, 12:32
Ч ленът на Управителния съвет на Европейската централна банка Алваро Сантош Перейра призова правителствата да направят повече за стимулиране на растежа в еврозоната, като заяви, че политиката на ЕЦБ е изпълнила задачата си в подкрепа на икономиката и няма причина за промяна на лихвените проценти.

(*Във видеото: Нова година с нова валута: Какво трябва да знаем за смяната на лева и какви са очакванията на експертите)

„Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност“, каза той, като добави, че ЕЦБ очаква нивата на инфлация да останат около целта от 2 на сто.

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

„Ако инфлацията продължи по този начин, няма причини да се променя паричната политика, която вече направи необходимото, за да помогне на икономиката, когато това беше нужно“, заяви Сантош Перейра в интервю за обществената телевизия на Португалия късно вчера.

Сантош Перейра, който е и управител на централната банка на Португалия (Bank of Portugal), посочи, че ако растежът в Европейския съюз е слаб, това не се дължи на политиката на ЕЦБ.

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

Той призова ЕС да задълбочи единния пазар в области като услугите, транспорта и електроенергията, за да се използва пълният потенциал на около 450 милиона европейски потребители.

„Това, което е необходимо сега, е правителствата и Европейският съюз да продължат напред със структурни реформи, които да позволят на държавите да постигат по-висок растеж“, каза той.

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Миналия месец ЕЦБ запази основните си лихвени проценти без промяна и повиши част от прогнозите си за растеж, което затвърди пазарните очаквания, че депозитната лихва от 2 на сто ще остане непроменена в продължение на много месеци.

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

ЕЦБ очаква инфлацията да се понижи под 2 на сто през 2026 и 2027 г., основно заради по-ниските разходи за енергия, преди да се върне към средносрочната цел през 2028 г. Очакванията са икономиката на еврозоната да нарасне с 1,2 на сто през 2026 г. спрямо очакваните 1,4 на сто през 2025 г.

Източник: БТА/Спас Стамболски    
