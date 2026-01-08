nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

А бонатите на Vivacom са се възползвали от най-добро цялостно представяне на фиксирания интернет в България през 2025 г., показват данните от годишния Barometer of Fixed Internet Connections in Bulgaria на nPerf. Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf.

Общо представяне и nPerf резултат

Според доклада, средният резултат за сектора е 104 536 nPoints, като Vivacom заема първо място с 109 175 nPoints, изпреварвайки A1, който се класира втори с 99 897 nPoints. Резултатът отчита комбинирано показатели като скорост на изтегляне и качване, латентност и качество на потребителското изживяване (QoE).

Скорости и латентност

Виваком води по ключови технически показатели. Средната скорост на изтегляне достига 122,13 Mbps, докато средната скорост на качване е 96,55 Mbps. Операторът отчита и най-ниска средна латентност – 25,28 ms, което е от значение за услуги в реално време като онлайн игри и видеоразговори.

A1, от своя страна, показва конкурентни резултати със средна скорост на изтегляне от 96,89 Mbps и 57,57 Mbps при качване, както и латентност от 35,85 ms.

Потребителско изживяване: браузване и стрийминг

По отношение на качеството на уеб браузването и видео стрийминга, A1 заема водеща позиция. Данните показват, че операторът постига най-висок резултат при браузване – 76,62%, както и първо място при видео стрийминг с 81,02%. Vivacom се нарежда непосредствено след него при тези показатели.

Wi-Fi и FTTH представяне

Докладът разглежда отделно и резултатите при Wi-Fi и FTTH (оптични връзки до дома). При Wi-Fi интернет Vivacom отново заема първото място с най-висок nPerf резултат, както и с най-добри скорости на изтегляне и качване и най-ниска латентност.

При FTTH услугите Vivacom води по общ резултат, скорост и латентност, докато A1 постига най-добри резултати при уеб браузване и споделя първото място при видео стрийминг.

Методология

Проучването на nPerf се основава на голям обем реални тестове, извършени от крайни потребители през уеб платформата и мобилните приложения на компанията. В анализа са включени само национални доставчици с пазарен дял на тестовете над 5%, като резултатите са разделени и по натоварени (busy hours) и ненатоварени часове (idle hours), за по-точна оценка на реалното потребителско изживяване.

Обобщение

Данните от годишния барометър на nPerf показват силна конкуренция на българския пазар на фиксиран интернет през 2025 г. Vivacom се утвърждава като лидер по общо техническо представяне и скорост, докато A1 се отличава с високи резултати при браузване и стрийминг. В крайна сметка, според доклада, крайните потребители в България се възползват от стабилни и висококачествени фиксирани интернет услуги.