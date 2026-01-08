nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

А бонатите на Vivacom са се възползвали от най-добро цялостно представяне на фиксирания интернет в България през 2025 г., показват данните от годишния Barometer of Fixed Internet Connections in Bulgaria на nPerf. Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf.
- Общо представяне и nPerf резултат
Според доклада, средният резултат за сектора е 104 536 nPoints, като Vivacom заема първо място с 109 175 nPoints, изпреварвайки A1, който се класира втори с 99 897 nPoints. Резултатът отчита комбинирано показатели като скорост на изтегляне и качване, латентност и качество на потребителското изживяване (QoE).
- Скорости и латентност
Виваком води по ключови технически показатели. Средната скорост на изтегляне достига 122,13 Mbps, докато средната скорост на качване е 96,55 Mbps. Операторът отчита и най-ниска средна латентност – 25,28 ms, което е от значение за услуги в реално време като онлайн игри и видеоразговори.
A1, от своя страна, показва конкурентни резултати със средна скорост на изтегляне от 96,89 Mbps и 57,57 Mbps при качване, както и латентност от 35,85 ms.
- Потребителско изживяване: браузване и стрийминг
По отношение на качеството на уеб браузването и видео стрийминга, A1 заема водеща позиция. Данните показват, че операторът постига най-висок резултат при браузване – 76,62%, както и първо място при видео стрийминг с 81,02%. Vivacom се нарежда непосредствено след него при тези показатели.
- Wi-Fi и FTTH представяне
Докладът разглежда отделно и резултатите при Wi-Fi и FTTH (оптични връзки до дома). При Wi-Fi интернет Vivacom отново заема първото място с най-висок nPerf резултат, както и с най-добри скорости на изтегляне и качване и най-ниска латентност.
При FTTH услугите Vivacom води по общ резултат, скорост и латентност, докато A1 постига най-добри резултати при уеб браузване и споделя първото място при видео стрийминг.
- Методология
Проучването на nPerf се основава на голям обем реални тестове, извършени от крайни потребители през уеб платформата и мобилните приложения на компанията. В анализа са включени само национални доставчици с пазарен дял на тестовете над 5%, като резултатите са разделени и по натоварени (busy hours) и ненатоварени часове (idle hours), за по-точна оценка на реалното потребителско изживяване.
- Обобщение
Данните от годишния барометър на nPerf показват силна конкуренция на българския пазар на фиксиран интернет през 2025 г. Vivacom се утвърждава като лидер по общо техническо представяне и скорост, докато A1 се отличава с високи резултати при браузване и стрийминг. В крайна сметка, според доклада, крайните потребители в България се възползват от стабилни и висококачествени фиксирани интернет услуги.